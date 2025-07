Terörün gölgesinden turizm ışığına

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında terör örgütü PKK’nın 41 yıldır faaliyet gösterdiği illeri turizme kazandırmak amacıyla kolları sıvadı. Bu doğrultuda ülkenin turizme açılan kapısı olan ve Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yönettiği ‘GoTürkiye’ platformunda bu illere yönelik özel tanıtım çalışmalarına başlandı. Bir dönemin terör olaylarının yoğun yaşandığı Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Muş ve Ağrı gibi illerin gizli kalmış cevher niteliğindeki güzellikleri anlatıldı. TGA’nın ‘Gör’, ‘Kokla’, ‘Tat’, ‘Dokun’, ‘Yapmadan Dönme’, ‘Dinle’, ‘Rotalar’, ‘48 Saatte’ ana başlıkları ile hazırladığı tanıtımlardan seçtiğimiz beş ili özetle şöyle derledik:

HAKKÂRİ

ÜLKENİN EN YÜKSEK İKİNCİ ZİRVESİ

Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi Reşko Zirvesi (4 bin 168 metre) Cilo Buzul Dağları’nda yer alır. Çukurca Taş Evler, Çukurca ilçesinde 400 yıllık olduğu tahmin 26 adet evden oluşur ve ilçenin en önemli taş işçiliği simgelerinden biridir. Hakkâri’de besin ve enerji değeri yüksek yiyecekler çokça tüketilir. Devin Çorbası, Gulul Yemeği, Kepaye, Lalapet, Doğaba, Keledoş şehre özel yemek çeşitleridir. Tescillenmiş bir yemek olan ve 1800 yıllık bir lezzet olarak Doğu Anadolu Mutfağı’nın listesine giren Keledoş, dağlardan toplanan yerel otların bir süre kurutulduktan sonra kullanılmasıyla hazırlanıyor. Hakkâri doğal florasında yöreye özgü endemik bir tür olan Ters Lale, süs bitkisi yönünden büyük bir öneme

sahip.

ŞIRNAK

NUH’U GEMİSİ’NİN İZLERİNİ TAKİP ET









Dinler tarihinde, bilhassa İslam inancında önemli yer tutan, Cudi Dağı ile özdeşleşmiş ‘Nuh Nebi’ kenti. Kırmızı Medrese, Belkısana Kaplıcası, Cehennem Deresi Vadisi, Faraşin Yaylası, İdil Meryem Ana Kilisesi, Finik Harabeleri, Mir Abdal Medresesi, Şerefiye Şelalesi ve Cizre Köprüsü ile görülmeye değer güzellikte bir sınır kenti. Nuh’un Gemisi’nin karaya oturduğu yer olduğuna inanılan Cudi Dağı’nda Nuh’un Gemisi’nin izlerini takip et. Kırmızı Medrese’yi ziyaret et. Et ağırlıklı yöresel Şırnak yemeklerini tat. İçli köfte yemeden Şırnak’tan ayrılmayın. Şırnak’ın ozanları olarak nitelenebilecek denjbejleri, Cizre’de dengbej evinde dinleyebilirsiniz. Cudi Dağı’nda şubat ayı, nergis zamanıdır. Bu dönemde nergislerin rengi gözlere, kokusu ise burunlara hitap eder.

TUNCELİ

MUNZUR’UN KUTSAL SUYUNDAN İÇ









Munzur Baba, Düzgün Baba, Buyer Baba efsanelerini dinleyip bu sihirli coğrafyanın efsanelerle bezeli dünyasına dâhil olmalı, cemevlerine giderek yörenin kültürünün bir parçası olmalısınız. Munzur Suyu’nun kutsal sularından içmeli, başta Gole Çeto ve Anafatma olmak üzere kutsal ziyaret alanlarında çıra yakarak dilekte bulunmalısınız. Munzur Vadisi Millî Parkı’nda dolaşmalısınız. Kumbik, Kofik Dolma, Şorbik Çorbası, Tunceli Sarımsağı ve Çemişgezek Ulukale Dutu’nu tatmalı, Alevilik inancında önemli bir yeri olan aşureden yemelisiniz. Munzur Suyu’nda rafting yapmalı, Tunceli plajlarında serinlemelisiniz. Bir kısmı Urartulardan kalan heybetli kalelerini görmeli, tarihî kilise ve camilerini ziyaret etmelisiniz.

BİNGÖL

İSVİÇRE ALPLERİ GİBİ GÜN DOĞUMU









Tamamen doğal, üç tarafı dağlarla çevrili bir krater gölü üzerinde bağımsız hareket eden üç adadan oluşan Yüzen Adaları gör. Karlıova’da bulunan 3 bin 250 metre rakıma sahip Bingöl Dağları’nın Kale Tepesi’nden güneşin doğuşu tam olarak izlenebiliyor. Karlıova, İsviçre Alp Dağları ile beraber tam gün doğumunun izlenebildiği tek yerdir. Hesarek Kayak Merkezi’nde 178 bin metrekarelik bir alan üzerinde 1700 metre kayak pisti, telesiyej, teleski ve baby lift, 70 yatak kapasiteli otel ve sosyal tesis bulunuyor. Ayrıca alanda yamaç paraşütü yapmak da mümkün. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Buban Peribacaları, Bingöl’ün doğal güzelliklerinin çeşitliliğini yansıtması açısından çok önemli.

SİİRT

SABAT LABİRENT SOKAKLARDA YÜRÜYÜN









OLASILIKLA Kral Yolu kadar eskilere giden, Botan çayı kıyılarını süsleyen Gerra Han’a uğrayın. Taş işçiliğinin muhteşem örneklerini sergileyen kayadan oyma ‘cas’ evleri görün. Sabat denen süslü dar geçitlerle ulaşılan labirent sokaklarda yürüyün. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan ‘Işığın Kırılma Mekanizmaları’ adlı eserle ünlü İsmail Fakirullah’ın Türbesi’ni görün. Konuklar için özel olarak, bakır tencerelerde badem ile pişirilen Perde pilavı tadın. Botan çayı kenarında yetişen, alaca renkli, ekşimsi bir üzüm olan Tayfi üzümü alın. Siirt Fıstığının tadına bakın. El yapımı yüzde 100 yün Siirt battaniyeleri ya da Jirkan kilimi arayın. Bakırcılar çarşısında gezerken kendinizi ustaların çekiç darbeleriyle yarattığı müziğe bırakın.