Terörsüz Türkiye’nin 12 maddesi... Milli Dayanışma Teklifi Meclis’te

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Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK’nın tasfiyesini sağlamayı amaçlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, uzun bir hazırlık ve değerlendirme döneminin ardından dün geniş bir uzlaşmayla Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Süreçte önemli bir dönemeç olması beklenen teklifin ilk imza sahipleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Cumhur İttifakı’ndan milletvekillerinin tamamı ile DEM Parti ve CHP grupları ile Yeni Yol Partisi, HÜDA-PAR ve bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Böylece düzenleme, Kurtulmuş’un başkanlığını yürüttüğü TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir yıl önce kurulduğu 5 Ağustos’un yıldönümünde yasama yoluna çıktı.

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ORTAK İMZA UZLAŞMASI

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi dün AK Parti grubunda basına kapalı yapılan değerlendirme toplantısının ardından AK Parti yönetimince TBMM’ye verildi. Son değerlendirmelerin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile grup yöneticileri ve Milli Dayanışma Komisyonu üyeleri de teklife imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgün Alp de bir tutum belgesi açıklayarak teklifi imzaladılar. HÜDA-PAR, Yeni Yol Partisi ve bağımsızlardan bazı milletvekilleri de teklife ortak imza verdi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifi yarın komisyonda görüşmeye başlayacaklarını açıkladı. Komisyon sürecinin ardından Genel Kurul’a gelecek düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve partili milletvekilleri ortak basın toplantısıyla açıkladı. 12 maddeden oluşan teklifin amacı, “PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik” olarak açıklandı.

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KAPSAMA GİRENLER

Teklifin kapsamı şöyle: “PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlar.”

KAPSAM DIŞINDAKİLER

Düzenleme, “örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen” kasten öldürme suçlarını kapsamıyor. Yani PKK terör örgütü ve bileşenlerinin üyesi olarak Mehmetçiği, polisi şehit eden veya sivilleri katleden örgüt üyeleri düzenlemeden yararlanmayacak. Ayrıca müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalar ile devam eden bazı davalardaki zanlı ve sanıklar da yeni yasadan yararlanamayacak. Bu konuda tarihi bir sınırlama getirildi. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılananlar, ceza ertelemesi için başvuramayacak. Türkiye’de ölüm cezasının 2004’te Anayasa’dan çıkarılarak kaldırılması nedeniyle bu tarih milat kabul edildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezası da bu tarihten önce kesinleşti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzer cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu.

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TESPİT VE TEYİT MAKAMI

Düzenlemedeki hakların uygulanabilmesi için öncelikle, “Kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespiti” gerekecek. Silahların kayıt altına alınma işlemine yönelik genelgenin güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörüldü. Bu tespitlerin ardından Milli Güvenlik Kurulu, yasada yazılı şartların yerine getirildiğini “teyit” edecek. Buna ilişkin MGK kararı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ceza erteleme başvuruları başlayabilecek.

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ALTI AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

Silahlarını bırakıp teslim olan PKK’lılardan, Cumhurbaşkanlığı kararının yayımlanmasından sonra altı ay içinde yasadan yararlanmak üzere yazılı başvuru yapmaları beklenecek. Başvurular, her PKK’lının dosyası üzerinden halihazırda soruşturmaları yürüten başsavcılıklar veya davalara bakan ağır ceza mahkemelerince sonuçlandırılacak. Ancak başvurunun bulunulan yerdeki başsavcılıklarca veya süreci yürüten kurul tarafından görev verilen kurumlar da başvuruları karara bağlayabilecek. Yurtdışından gelen eski örgüt üyelerinin işlemlerinin yetkilendirilecek bu birimlerce ayrıca yürütülmesi öngörülüyor.

10 YILA KADAR CEZA ERTELEMESİ

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Kapsama girenlerden, üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl ceza ertelemesi yapılacak. 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle erteleme kararı verilecek. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak. Eski örgüt üyeleri ve ilgili makamlar, iki hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yoluna gidebilecek. Erteleme kararı verilenler cezaevlerinden hemen tahliye olacak. Cezası ertelenenlerin üzerindeki adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri de kaldırılacak.

HÜKÜMLÜLERİN TAHLİYESİ

Aynı şekilde cezaevindeki hükümlülerden toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası olanların cezaları 5 yıl ertelenecek. Toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti olanlar ise 10 yıl erteleme süresine tabi olacak. Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Erteleme kararının verildiği tarihten sonra terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya davaya devam edilecek. Bu durumdaki kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilirse ceza ertelenmeyecek ve mahkûmiyet hükümleri tüm sonuçlarıyla uygulanacak.

TEMYİZDEKİ DOSYALAR

İstinaf, temyiz, itiraz veya yargılamanın yenilenmesi gibi “kanun yolu incelemesinde bulunan” dosyalar hakkında ise bozma kararı verilecek. Temyizdeki bu dosyalar ilk derece mahkemelerine gönderilecek ve bu makamlarca erteleme kararı verilecek. Ceza ertelemesinden yararlananlar, öngörülen süreyi (5 veya 10 yıl) suç işlenmeksizin geçirirlerse haklarında dava açılmayacak, açılmış davalar ise düşecek.

İKİ KURUL TAKİP EDECEK

Yasanın çıkmasının ardından takip, koordinasyon ve uygulamayı iki farklı kurul takip edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nden oluşan kurul, yasanın uygulanmasını takip edecek. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce yürütülecek. Meclis’te de partilerin sandalye oranlarına göre temsil edildiği 17 üyeden oluşan İzleme Komisyonu oluşturulacak. Meclis Komisyonu yasa kapsamındaki faaliyetleri izleyecek.

İMRALI’YA ZİYARETLER OLABİLİR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı Adası’nda hükümlü Abdullah Öcalan’ın iletişim olanaklarını artırmak için yasal düzenlemeye gerek olmadığını vurguladı. Cezaevlerinin idaresinin Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğunu anımsatan Güler, “Bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belirli bir disiplinle, belirli kurallara tabi olarak İmralı’da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenlemeler içerisinde yapılabilir. Bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok” dedi.

SİYASET YASAĞI ÜÇ YIL

Erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecektir. Kurul gerekli görülmesi halinde soruşturma/yargılama/mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını mahkemelerden veya infaz hâkimliğinden talep edebilecek. Bunun için 5 yıllık erteleme kararları bakımından en az 2 yıl ve 10 yıllık kararlar bakımından en az üç yıl geçmiş olması gerekecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Mahkûmiyet halinde Türk Ceza Kanunu 53’üncü madde kapsamında hak yoksunluğuna dair (siyaset yasağı gibi) karar veriliyor. Bu ne olacak? 5 yıla kadar ertelenenlerde iki yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek, 10 yıl olanlarda da üç yıl. Bu otomatik devreye giren bir durum değil, kurul burada devrede olacak, karar verecek. Uygun görülenler için ilgili infaz hâkimliğinden tüm haklarının iadesi için talepte bulunabilecek” dedi.

SÜRECİ YÜRÜTENLERE DOKUNULMAZLIK

Teklif ayrıca süreci yürüten yetkililere dokunulmazlık içeriyor. Buna göre, Terörsüz Türkiye sürecinde kanun kapsamında verilen görevlerini yerine getiren kişiler hakkında “bu görevleri nedeniyle” gelecekte de hukuki, idari veya cezaî sorumluluk doğmayacak. Bu amaçla çalışmalar yürüten başta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleri ile komisyonda çalışan görevlilere de yasal güvence getiriliyor.

YENİ İHBARLAR NE OLACAK

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek. Yasa yürürlüğe girmeden önce işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili sonradan yapılan ihbar ve şikâyetlerde doğrudan soruşturma açılmayacak. Bu durumda başsavcılıklar, kuruldan ön izin isteyecek. AK Parti Grup Başkanı Güler, “Çünkü bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar da olabilir. Bunun ciddi, toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikâyet ise kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek” açıklamasını yaptı.

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CUMA GÜNÜ KOMİSYONDA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ile Erkan Akçay ve teklife imza atan milletvekilleri de eşlik etti. Teklifin 12 maddeden oluştuğunu kaydeden Güler, imza sahibi parti genel başkanları ile milletvekillerine sürece katkı vermelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Güler, Meclis İç Tüzük hükümlerince teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından 48 saat geçmesinin bekleneceğini ve Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin 7 Temmuz Cuma günü yapılacağını ifade etti.