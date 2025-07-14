Terörsüz Türkiye’de yol haritası şekilleniyor

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YAPTIĞI çağrılarla 2024 sonunda süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Milli Birlik ve Dayanışma” adıyla önerdiği komisyon için gözler bu hafta Meclis’te olacak. Komisyon için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılmayı kabul eden partilerden üyelerini bildirmelerini isteyeceği çarşamba günü düğmeye basılacak. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelere göre, grubu bulunan partilerden İYİ Parti dışındaki 5 parti (AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, YYP) komisyona üye verecek. Grubu bulunmayıp da Meclis’te temsil edilen partilerden de birer üye alınmasıyla komisyonun 35-40 arası üyeden oluşması bekleniyor.

YAZ BOYU ÇALIŞACAK

Komisyon kurulduktan sonra sürece doğrudan dahil olarak yaz tatili boyunca çalışıp mevzuat hazırlığı yapacak. Kulislerde, salt çoğunluğun da üstünde nitelikli çoğunluk ile karar almasının öngörüldüğü, Meclis İçtüzüğü’ne dayalı olmayacağı için de kararlarının “öneri” niteliğinde olacağı konuşuluyor. Komisyonun çalışmaları kapsamında ilgili bakan ve bürokratları bilgi vermek üzere davet edebileceği de belirtiliyor. Komisyon için kulislerde, “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adı konuşuluyor.

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İYİ NİYET ADIMLARI

PKK’lıların silah bırakma sürecinin 2 ila 5 ayda tamamlanması beklenirken, Meclis komisyonu da bu arada, örgüt üyeliğini bırakanların sosyal hayata katılımı, soruşturma muafiyetleri ve diğer iyi niyet adımlarının nasıl atılacağına dair yol haritası çıkaracak.

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Hasta ve yaşlılar ile infaz süreleri bitmesine karşın disiplin cezalarıyla cezaevinde tutulanlara dikkat çekilerek, bu süreçte atılabilecek bazı adımlar için yasal düzenlemeye bile gerek olmayabileceği yorumları da yapılıyor. İşlerin planlandığı gibi gitmesi ve sürecin yakından takip eden Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) da terör örgütünün “Türkiye için artık ulusal bir tehdit oluşturmadığı” kararına varması halinde yargı organlarının bu son aşamada, “örgüt üyeliği, yardım, yataklık, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” gibi eylemlerden ceza verilenlerin dosyalarını yeniden değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinden önce bu aşamaya gelinmesi beklenmiyor.

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