‘Terörsüz Türkiye’de yeni bir safha

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal 7 Medya Grubu’nun 30. yıl Töreni’ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Yaşı 30’un altında olan gençlerimizin çoğu, Kanal 7’nin bu ülkedeki hak ve hürriyet mücadelesinde neye tekabül ettiğini doğal olarak fehmedemiyor. Bugün 28’inci yıldönümü olan 28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta, özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin, ‘bitmedi şu mağduriyetiniz’ diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz. Evet, 28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmedi. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

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İLK 4 MADDE NEREDEYSE BİZ DE YANINDAYIZ

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 380 milyar dolardır. Son 22 yılda demokrasi ve özgürlük hamleleriyle 28 Şubat döneminin ayrımcı, ötekileştirici, baskıcı uygulamalarına son verdik. Bırakın kamuoyunda rahatça konuşulmasını, neredeyse düşünülmesi dahi yasak olan birçok meseleyi çözüme kavuşturduk. İnancı, meşrebi, hayat tarzı ve kökeni ne olursa olsun 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Anayasa değişiklikleri, yargı reformları ve diğer hukuki düzenlemelerle, siyaset kurumuna vesayet karşısında otonom bir alan kazandırdık. Çıkıyorlar ikide bir, işte, ‘ilk 4 maddeyle işiniz ne?’ Ya bizim ilk 4 maddeyle işimiz filan yok. Anayasamızda ilk 4 madde şu anda neredeyse, biz de yanındayız, yolumuza da öyle devam ediyoruz. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Biz, 22 seneyi aşan iktidarlarımız boyunca bu tuzağa asla düşmedik. Bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimize asla gölge düşürmedik. Bilakis daha da güçlendirdik. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur insiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen ‘Terörsüz Türkiye’ çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde, bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması, sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil, tüm bölgemizin kazanç hanesine yazılacaktır.”

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85 MİLYONUN TAMAMI KAZANACAK

“Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini, ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Bu kritik dönemin, alay-ı vala ile değil, sükunetle, serinkanlılıkla, sabırla ve elbette samimiyetle yürütülmesinin en isabetli yöntem olduğu kanaatindeyiz. Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler, unutmayın çıkacaktır. Dolayısıyla bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek, gereken bütün tedbirleri alacağız. Burada şunu da altını çizerek belirtmek isterim. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Türkiye sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakta kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine inşallah daha hızlı ulaşacaktır. Milletimiz müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. Terörsüz Türkiye’nin kazananı Allah’ın izniyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, muhalif ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak, milletimizin her bir ferdi olacaktır. Biz bunu, tüm hücrelerimizle canı gönülden inanarak söylüyoruz.”

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RAMAZAN-I ŞERİFİMİZ MÜBAREK OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından Ramazan ayının gelişiyle ilgili kutlama mesajı paylaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.