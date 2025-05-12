Terörsüz Türkiye'de kritik gün! PKK kendini feshetti... Çarpıcı açıklama: Tarihi meselenin sonu

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Türkiye’nin yarım asıra yaklaşan terör sorunundan kurtuluşunda önemli bir kavşak geçildi. Terör örgütü PKK, kurucusu Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı üzerine kendisini lağvedeceği kongreyi tamamladığını açıkladı. Terörsüz Türkiye yolunda yeni adım daha geldi. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini bildirdi.

Gözden Kaçmasın PKK kendisini feshettiğini duyurdu Haberi görüntüle

CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdris Arıkan şu şekilde konuştu:

Bir önceki çalışmada 52 yıllık bir vurgu yapılmıştı. Ankara’da Çubuk’taki toplantı refere edilmişti PKK’nın başlangıcı olarak. Burada ise Diyarbakır Fis’teki toplantı refere ediliyor. 1978’den beri yürütüldüğünden bahsediliyor. O mücadelenin sonuç olarak tamamlandığı belirtiliyor. Eski Cumhurbaşkanı Özal’ın siyaset yolu ile çözülebileceğini belirttiği vurgulanıyor.

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‘TARİHİ MESELENİN SONU’

Onun dışında baktığımızda bu kongrede dahi rahat etmedikleri iki ayrı yerde toplantı yapıldığı söyleniyor. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin MİT’in baskısını hissettiklerini söylüyorlar. Bu bir tarihi meselenin sonuna gelmiş gibi bir resim var. İhtiyatlı bir durum olarak değerlendirmek lazım. Burada söylenen şey yapılacak mı? Onlarla ilgili muhtemelen de istihbarat da var. İlk başta 3 bin 500 civarı suça karışmamış PKK üyesinin Türkiye’ye gelerek teslim olması hukuki sürecin işlemesi bekleniyor. Suçu yok ise ona göre davranılmasından bahsediliyor.

ÖNEMLİ DETAYLAR

Silahlar için ortak komisyon kurulması ve yürütme olabilir mi o konuşuluyor. Bu kamp alanlarının ne olacağı kime teslim edileceği konusu var. TSK Gara’ya kadar gitmişti. Gara’daki tünellerin yok edilmesi konusu var. PKK artık kendini feshediyor. Sadece silahları bırakmak değil mesele illegal yapının ortadan kaldırılması. Liderler kadrosunun da birkaç ülkeye gönderilme meselesi var.

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'TAKVİM BELİRLENDİ'

Gazeteci Zeki Gümüş ise, '7 aydan beri süregelen bir görüşme trafiği olduğu için ben masaya yatırıldığını düşünüyorum. Takvim belirlendi büyük ihtimalle. Lider, militan kadronun nereye gideceği kampların, silahların ne olacağı konusunda pek çok şey belli büyük ihtimalle. Yavaş yavaş işleyecek. 7 ayda hepsinin konuşulduğunu düşünüyor. Siz terör örgütüsünüz tarihi misyon ne demek.' ifadelerini kullandı.

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