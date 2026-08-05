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Terörsüz Türkiye'de kritik gün: AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi

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#AK Parti#Meclis#Çerçeve Kanun Teklifi
Terörsüz Türkiyede kritik gün: AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 10:28

AK Parti, Meclis'te 'Çerçeve Kanun Teklifi' için toplandı. Yaklaşın 1 buçuk saat süren toplantıda milletvekillerine kanun teklifi hakkında bilgi verildi.

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AK Parti TBMM Grubu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.

TOPLANTI 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Yaklaşın 1 buçuk saat süren toplantıda milletvekillerine, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

"KESİN SAATİ BİLDİRECEĞİZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye yasasının bugün içinde Meclis'e verileceği kesin, saati bildireceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiyede kritik gün: AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi

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YAYMAN: İHTİYATLI VE İYİMSERİZ

Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.

Devlet kurumlarının çalıştığını belirten Yayman, "Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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#AK Parti#Meclis#Çerçeve Kanun Teklifi

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