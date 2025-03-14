Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı

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“27 Şubat itibarıyla Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu” diyen Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, Meclis’teki siyasi partilerimizin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibarıyla Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha suhuletle aşılmış oldu. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. İlk günden beri gayemiz açık. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz.

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GELİN EL ELE VERELİM

Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz. İnşallah bu sefer menzili maksudumuza kazasız belasız varacağımıza inanıyorum.

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsniniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; gelin el ele verelim milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir hava oluşturduğunu belirterek “Hiç şüphesiz, bu süreçte Meclis’teki siyasi partilerimize de tarihi sorumluluklar, yükümlülükler düşüyor. İnşallah en kısa zamanda bu mesele bütünüyle geride bırakıldığında, Türkiye daha fazla huzurlu, daha fazla istikrarlı, daha fazla güvenli ve bölgesinin bir istikrar adası olma vasfını artık tamamen pekiştirmiş bir ülke olacaktır” diye konuştu.