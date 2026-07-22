Terörsüz Türkiye’de ‘Kod Yasa’ trafiği

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün öncelikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Kurtulmuş’u görüşme öncesi makam kapısının önünde karşılayan Bahçeli, toplantı sonrasında asansöre kadar uğurladı. Kurtulmuş daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile görüştü. Liderlerin makamında gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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CHP’YE ‘MERMERLİ SALON’ FORMÜLÜ

Kurtulmuş dün son görüşmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. CHP Grup yönetiminde Grup Başkanı Özgür Özel’in oturduğu makamı kullanmayan Kılıçdaroğlu, randevu talebi üzerine kendisi Kurtulmuş’u ziyaret etti. Diğer partilerin liderlerinin makamlarına giden Meclis Başkanı, jest olarak Kılıçdaroğlu’nu makam odasına çağırmayıp ara formül buldu. Kurtulmuş, CHP Lideri ile TBMM’nin ağırlama mekânlarından Mermerli Salon’da görüştü. Kurtulmuş bugün de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki iktidar kurmaylarıyla görüşecek. Meclis Başkanı’nın tüm temaslarının ardından bugün teklifle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Genel hatlarıyla olumlu yaklaşılan teklifin cuma veya haftaya pazartesi Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği belirtildi.

Kurtulmuş, çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında Yeni Yol Partisi’yle de görüştü.

İLK ZİYARET BAHÇELİ’YE

Kurtulmuş dün, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş’u makamının kapısında karşıladı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Bahçeli, Kurtulmuş’u kattaki asansöre kadar uğurladı. (Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA)

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TEKLİFTE AF VE STATÜ YOK

Edinilen bilgiye göre teklifte ‘af’ veya Öcalan’a statü öngören düzenleme bulunmuyor. Geçici ve amaca özgü hazırlanan teklifle ‘münfesih örgüt’ tanımı yapılarak kendisini fesheden örgütün suça karışan ve karışmayan üyeleri açısından infaz aşamaları getirilecek. 12 maddelik teklifte silah bırakma adımlarıyla ilgili ‘teyit ve tespit’ mekanizması da öngörülüyor. Buna göre sürecin uygulanmasını yönetecek Denetleme ve İzleme Kurulu oluşturulacak. Örgütün fesih sürecini tamamladığına ilişkin güvenlik birimlerinden ‘doğrulama’ alınacak. Kurulda Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının temsilcilerinin yer alması öngörülüyor. Kurul, yargı sürecini tamamlayan örgüt mensuplarının rehabilitasyonu ve toplumsal uyum süreçlerini de koordine edecek.

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4 BİN 850 KİŞİ YARARLANABİLİR

Çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra ilk aşamada örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklık nedeniyle hüküm giyen ancak silahlı eyleme karışmamış yaklaşık 3 bin kişinin hukuki durumu ele alınacak. Bu durumda olanların beş yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanması öngörülüyor. İkinci aşamada ise silahlı eyleme karışan militanların dosyaları Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası’na eklenecek geçici hükümlere göre yeniden ele alınacak. Düzenlemeden PKK’nın dağ kadrosundaki 3 bine yakın örgüt üyesi ile örgüt propagandası, yardım ve yataklık suçlamasıyla halen cezaevinde olan 1850 civarındaki PKK’lının etkilenmesi bekleniyor.