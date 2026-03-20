Terörsüz Türkiye’de gözler ilk MGK’da

Edinilen bilgilere göre, ‘Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme süreciyle ilgili AK Parti bu konunun Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınması gereken bir karar olduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda, bugüne kadar süreci yürüten MİT başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Adalet ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili bazı kurumlar hazırladıkları raporları sunacak. Sözkonusu raporların birleştirilmesinin ardından MGK’da Hükümet’e yönelik bir tavsiye kararı alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütmenin başı olarak parti grubuna yasa çalışmalarının yapılması için talimat verecek.

AK PARTİ’NİN TEKLİFİ Mİ OLACAK?

AK Parti kurmayları, mart ayının sonlarında yapılması planlanan yılın ikinci MGK toplantısında bu konunun değerlendirilebileceğine, ancak kararın bir sonraki toplantıda da alınabileceğine ve yasal düzenlemelerin ise Meclis kapanmadan yapılacağına dikkat çekti. Parti kurmayları, “Bizim niyetimiz, Meclis tatile girmeden önce bu kanuni düzenleme yapılsa iyi olur. Uzatmamak lazım, uzatıldığında zehirlenir ve enfekte olur” dedi.

Sürecin yasal düzenlemeleri ayağında ise çalışmaları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve oluşturulacak bir heyet yürütecek. AK Parti Grup Başkanı Güler, bu süreçte partileri gezecek ve ilgili grup başkanvekilleriyle de temasta olacak. Hukuki çerçevesinin mümkün olduğunca geniş bir mutabakatla yapılması hedefleniyor. Yasa teklifiyle ilgili çalışmaların henüz başlamadığını aktaran AK Parti kurmayları, “Yasa sürecini bayram sonrasına bırakmıştık. PKK’nın tamamının silah bıraktığının resmen duyurulması süreci nedeniyle biraz sarkmalar olabilir. Komisyon raporu dikkate alınarak teklifimizi hazırlayacağız. Zaten teklifte yer alacak maddeler belli, her şey hazır ne yazılacağını biliyoruz. Ortak imza ile yasa teklifi şart değil ama olursa şık olur. Komisyon birliği sağlanmış olur” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN’DAN ‘UZATMAYIN’ TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise önceki gün yapılan MYK toplantısında kurmaylarına, “Yasa sürecinin uzamaması lazım, yoksa enfekte olur. Terörsüz Türkiye sürecini hassas bir şekilde yürütün, dikkatli olun” talimatını verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki savaşın Terörsüz Türkiye sürecini etkileyip etkilememesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu buna bağlamak, buradan bir şeyler çıkarmak isteyenler olacaktır. Bunlara izin vermeyeceğiz, dikkatli olmalısınız” dedi.

MGK’DA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat yapısı ve görev tanımında kritik değişikliklere gidildi. Kararname ile ‘milli güvenlik’ ve ‘milli güvenlik siyaseti’ kavramları; devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların refahını kapsayacak şekilde yeniden tanımlandı.

​3 BAŞKANLIK OLUŞTURULDU

Yapısal reform kapsamında MGK bünyesinde üç yeni başkanlık oluşturuldu. İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı; terör, siber güvenlik, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi alanlarda stratejik analizler yapacak. Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı küresel gelişmeleri ve dış güvenlik çıkarlarını takip ederken, Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını kurumlar arası koordinasyonla yürütecek. Düzenlemeyle ayrıca, MGK metinleri için ‘bildiri’ yerine ‘açıklama’ ifadesinin kullanılması hükme bağlandı ve TSK personelinin Genel Sekreterlikteki görevlendirme süreçleri netleştirildi.