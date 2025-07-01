‘Terörsüz Türkiye’de eşzamanlı trafik

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Heyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından İmralı Adası’na gitmesi ve Öcalan’ın 27 Şubat çağrısının devamı niteliğinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

Terör örgütü PKK’nın yasadışı örgütlenmesinde önemli yer tutan ve silah bırakma eylemine de ev sahipliği yapacak olan Irak hükümetiyle de doğrudan ve dolaylı temaslar yapılıyor. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani bugün Ankara’ya resmi ziyaret yapıyor. İmralı Heyeti’nden Buldan ve Sancar’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile haftaya görüşmesi planlanıyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, PKK’dan ilk grup teröristin gelecek günlerde silah bırakacağına dair haberler konusunda da “Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var” gibi gözüküyor” dedi.

KOMİSYON ÖNERİLERİ ALINDI

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- Süreçle ilgili kararlar almak ve gelişmeleri yönlendirmek amacıyla kurulacak TBMM Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nda da son aşamaya gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerden komisyonun yapısı, yetkisi ve çalışma yöntemiyle ilgili yazılı önerileri aldı. 18 Temmuz’a kadar çalışması kararlaştırılan Meclis’te komisyonun yaz tatilinden önce kurulması bekleniyor. CHP ve DEM Parti’nin talepleri karşılanırsa bu konuda özel bir düzenleme yapılarak, yeni bir yasa veya içtüzük değişikliğiyle komisyon kurulacak.