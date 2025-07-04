Terörsüz Türkiye’de Cilo açılımı: kayak merkezi olacak, aryalar yükselecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda Hakkâri’ye kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Cilo Dağları’nda incelemelerde bulunan Ersoy’a, Hakkari Valisi Ali Çelik, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk ile Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da eşlik etti.

ALTI AY KAR GARANTİSİ

Bakan Ersoy, “Bölge hızla bir turizm kentine dönüşecek. ‘Dağların şehri’ olarak anılan Hakkâri’yi turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız. Altı ay kar garantisi sunan bu coğrafyada sadece kayak değil, doğa sporları ve kültürel turizm açısından da büyük bir fırsat var” diyerek atılacak adımların ipuçlarını verdi. Terörsüz Türkiye kapsamında bölgede yapılacak çalışmaların krokisi şöyle:

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İKİ YENİ TURİZM MERKEZİ

- Bölge hızla bir turizm kentine dönüşecek.

- Hakkâri için kapsamlı bir turizm master planı hazırlıklarına başlandı. Birkaç ay içinde tamamlanarak ilçeler bazında tüm turizm yatırımları hayata geçirilecek.

- Yüksekova, Cilo ve Kamışlı’yı kapsayan bölgede iki yeni turizm merkezi ilanı için çalışmalar başlatıldı. İlgili kararname taslağı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

- Yeni oteller, sosyal tesisler, konaklama imkânları yapılacak.

GO TÜRKİYE’DE TANITILACAK

- Bakanlık bölgenin anlatılması için tüm tanıtım araçlarını seferber edecek.

- Hakkâri’nin güzelliklerini dünya ile paylaşmak için dijital tanıtımın tüm olanakları kullanılacak.

- Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) buzulları, gölleri ve trekking rotalarıyla dikkat çeken Cilo Dağı’na yönelik özel çalışmalarda bulunacak.

- Türkiye’nin yurtdışına açılan tanıtım kapısı olan Go Türkiye platformunda bölgenin fotoğraflarından videolarına ve bilgilendirilmesine kadar çeşitli içerikler yayınlanacak.

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Hakkâri’de bulunan taş steller, şehrin tanıtımının önemli bir parçası olacak...

BAKAN ERSOY: HAKKÂRİ YÜKSELEN ŞEHİR

“Hakkâri’nin terörle anıldığı günlerin geride kaldığını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle konuştu: “Yıllarca terörle anılan, adını sadece operasyonlarla duyduğumuz bu topraklar Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Devlet Bahçeli öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye dönemi ile artık farklı bir kimlik kazanmış durumda. Sadece Hakkâri değil, terör örgütünün faaliyet gösterdiği her nokta daha şimdiden bambaşka konularla, başarılarla anılmaya başlandı. Terörsüz Türkiye, ülkemizin önünde yepyeni kapıları açacak. Hakkâri’nin kültürel ve doğal potansiyelini ortaya çıkarmak için çok yönlü bir seferberlik yürütüyoruz. Hakkâri artık Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerinden biridir.”

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DOĞA VE YAYLA TURİZMİ

- Mergabütan’daki kayak merkezi ile kış turizmi, Cilo ve Sat Dağları’ndaki trekking rotalarıyla doğa turizmi, Gevaruk Yaylası’ndaki kaya resimleriyle kültür turizmi aynı potada buluşturulacak.

- Kayak ve snowboard dışında Mergabütan’da atlı kızak, kar yürüyüşü, buz tırmanışı gibi alternatif kış sporları ve aktiviteleri de geliştirilecek.

- Yeni yapılan dört yıldızlı otel ve gelişen sosyal tesisler de ziyaretçilere daha konforlu bir konaklama ve kaliteli hizmet imkânı sunacak.

Bölgede yetişen ‘ağlayan gelin’ çiçeği de tanıtımlarda kullanılacak.

OPERA VE TİYATRO FESTİVALLERİ

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) ile Devlet Tiyatroları (DT) da bölgeyi sanatsal aktivitelerle canlandıracak. Bu doğrultuda DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, Hakkâri’yi de 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamına aldı. Baleden operaya kadar çok sayıda gösterinin gerçekleşeceği bölgede, sanata yatkın yetenekli çocuklar da keşfedilecek. DT’nin de bölgeye turneler düzenlemesi bekleniyor. Ziyarete eşlik eden Sağtürk, geçtiğimiz yıl Şırnak’ta düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni hatırlatarak, “Şırnak’ta başlattığımız bu sanat yolculuğunu bölgenin tüm illerine yayacağız. Hakkâri’nin bu dönüşümüne sahne sanatlarıyla katkı sunacağız” dedi. DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise bölgedeki sanata olan ilgiyi vurgulayarak, “Devlet Tiyatroları olarak oyunlarımızı bu coğrafyadaki sahnelere taşımak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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