‘Terörsüz Türkiye’ zirvesi

Haberin Devamı

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik çalışmalar sürerken, Ankara’da dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün akşam saatlerinde Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutunda bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede ana gündem maddesinin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olduğu öğrenildi. Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi başlıkları değerlendirdiği belirtildi.

İMRALI ZİYARETİ

Yılın altıncı yüz yüze görüşmesinde iki liderin, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki sürece dair fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmede, Meclis çatısı altındaki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının gündeme geldiği aktarıldı. Komisyonun, İmralı’ya gitme olasılığının da görüşmede gündeme belirtiliyor.

Haberin Devamı

SDG-ŞAM MUTABAKATI

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde bölgesel ve küresel meseleler de değerlendirilirken, Suriye’deki gelişmelerin de önemli yer tuttuğu kaydedildi. Liderlerin, SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon sürecini ele aldığı belirtildi.

UÇAK KAZASI

Öte yandan görüşmede 20 askeri personelin şehit olduğu Gürcistan’daki askeri nakliye uçağı (C-130) kazasının da gündeme geldiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki son gelişmelere dair Devlet Bahçeli’ye bilgi aktardığı da belirtildi.

KAPIDA KARŞILADI

MHP Lideri Bahçeli, 18.00’deki görüşmeden dakikalar önce konutun önüne çıktı. Bahçeli burada bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutuna geldi. Bahçeli, Erdoğan’ı konutun kapısında karşıladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan’ı yine konutun kapısından uğurladı.

YILIN ALTINCI GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl içinde üç kez Bahçeli’nin konutunda, bir kez Ahlat’ta ve bir kez de Beştepe’de bir araya gelmişti. Dünkü görüşmeyle birlikte Erdoğan ve Bahçeli, bu yıl içinde altıncı kez yüz yüze görüşmüş oldu.