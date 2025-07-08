Terörsüz Türkiye zirvesi... En kritik 48 saat

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Mayıs ayında kendisini feshetme kararı alan PKK’nın silah bırakmaya hazırlanmasıyla önemli bir aşamaya evrilen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde dün Beştepe, kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İmralı’dan dönen DEM Parti heyeti ile görüştü. Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren görüşmesinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.

İKİNCİ BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM’in İmralı heyetiyle dünkü ikinci buluşmasında, en önemli gündem başlığını terör örgütü PKK’nın bu hafta sonu silahları bırakma konusunda ilk adımı atmaya hazırlanmasıyla yeni bir döneme evrilen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin son durum değerlendirmesi oldu. Kulislere göre görüşmede, DEM Parti, süreçle ilgili partilerle yapacakları temaslar konusunda bilgi verirken, silah bırakma sonrasında TBMM’de atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sürece yönelik tespit, uyarı ve tavsiyelerini görüşmede aktardığı belirtildi. DEM’lilerin Erdoğan ile ikinci buluşmasında, Sancar da ilk kez heyet üyesi olarak yer aldı. Sancar, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından heyete dahil edilmişti.

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KARŞILIKLI İRADE

Bir saat süren görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada da “Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı” denildi. DEM Parti’nin İmralı heyeti bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

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İMRALI HEYETİ: TARİHİ BİR GÖRÜŞME

İmralı heyeti, Erdoğan ile görüşme öncesinde DEM Parti yönetimi ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı. Buldan, Erdoğan ile görüşmek üzere DEM Parti’den ayrılırken,“Bizim açımızdan tarihi bir görüşme. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemli.

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Bu görüşmeye biz çok büyük bir anlam biçiyoruz” dedi. Sancar da “Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Cumhurbaşkanı ile ve heyeti ile istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi açıklayacağız, kendilerini dinleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

MİT BAŞKANI BÖLGEDEN GELDİ

Görüşmede yer alan MİT Başkanı Kalın, silah bırakma sürecinin koordinesi için Türkiye-Irak arasında mekik dokuyor. Kalın, Erbil ziyaretinden sonra Türkiye-Irak sınır hattında da incelemelerde bulunmuştu. Bugün Bağdat’a gideceği belirtilen Kalın’ın yarın da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etmesi planlanıyor.

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HANDE FIRAT YAZDI... ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI

En kritik 48 saat ise perşembe ve cuma günleri yaşanacak. Öcalan, yeni bir çağrı daha yapacak. Öcalan’ın atılan adımların samimi olduğunu belirtmesi ve “Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın” demesi bekleniyor. PKK’lı bir grup da cuma günü silahlarını bırakacak. 20-30 kişilik grubun başında üst düzey bir ismin olması bekleniyor.