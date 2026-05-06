Terörsüz Türkiye yolunda Bahçeli’den statü çıkışı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Kan analizlerine, kemik yapılarına, kafatası boyutlarına göre değil; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin, Arap’ın Süryani’nin doğulunun, batılının aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde, aynı devlet çatısı altında, aynı kader ve istikamet birliğinde kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Terörsüz Türkiye; komşunun komşuya güvenmesidir. Dağlardaki korku, sofralarımıza çöreklenmemelidir. Sınır boylarında kazılan hendekler kalkınma hamlelerimizi gölgelememelidir. Çocuklarımızın rızkı savunma harcamalarına ayrılmamalıdır. Batman’dan Bingöl’e, Tunceli’den Iğdır’a, Ağrı’dan Bitlis’e kadar terörün bütün izleri silinecektir.

YASAMA FAALİYETLERİ HIZ KAZANACAK

Bu sürecin en önemli yönlerinden biri de meselenin Meclisimizin çatısı altında ele alınmış olmasıdır. TBMM’de Terörsüz Türkiye hedefinin komisyon çalışmalarıyla, farklı siyasi partilerin katkılarıyla, raporlarla, müzakerelerle ve nihayet yasal düzenleme hazırlıklarıyla ilerlemesi, son derece anlamlıdır. Komisyon bu açıdan tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.

Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin ortak mesajı olmalıdır.

ÖCALAN’IN STATÜ MESELESİ

11 Temmuz 2025’te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması, Terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur. Elbette bu tören tek başına nihai sonuç değildir. Süreç titizlikle, güvenlik hassasiyetlerinden taviz verilmeden yürütülecektir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması da önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Sürecin yürütülmesini istiyorsak, çağrımızın bağlayıcı olmasını temenni ediyorsak, örgütün tüm unsurlarıyla feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa; bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.

ADI BARIŞ SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ OLMALI

Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun, özü açık olmalıdır. Bu mekanizma; toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.

Bu tartışmalara son vermek için bunun adının ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz, PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası; terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır.”

KABİNE, BÜROKRASİ VE CUMHUR İTTİFAKI AYNI HEDEFE BAKMALI

“Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihî sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Her bakanlık bir cephe, her kurum bir mevzi, her karar Türkiye’nin büyük yürüyüşünün parçası olarak görülmelidir.

İç siyasetin dili, seviyesi ve sorumluluk anlayışı da aynı ciddiyete ulaşmalıdır. Dünya ağır bir belirsizlik döneminden geçerken, Türkiye’nin iç siyaseti ve Terörsüz Türkiye vizyonu küçük hesaplara, günlük çekişmelere ve dar parti menfaatlerine sıkıştırılamaz. Türkiye’yi yönetmek ciddiyet ister. Türkiye’yi yönetmeye talip olmak dirayet, azamet ve ağır bir mesuliyet ister. Milli meseleler, kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.”

‘CHP’YE BUTLAN’ YANITI: PARÇALANMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP’ye mutlak butlan kararı çıkabileceğine ilişkin iddialara “Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde; milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun” yanıtını verdi.

‘ÇOKLAR DİYE KORKMA AZIZ DİYE ÇEKİNME’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin Meclis’teki grup toplantısına yine farklı bir yüzük ve rozet tasarımıyla katıldı. Bahçeli’nin yüzüğünde ve rozetinde Kuran’ı Kerim’in Bakara Suresi 249. Ayeti’nde yer alan “Nice küçük topluluklar Allah’ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir” ve Tonyukuk yazıtından “Çoklar diye korkma, azız diye çekinme” ibareleri hem Türkçe hem Arapça hem de Göktürk alfabesiyle yer aldı. - Mert Gökhan KOÇ / ANKARA