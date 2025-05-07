‘Terörsüz Türkiye’ talimatı

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Sırrı Süreyya Önder’in vefat etmesine üzüldüğünü ifade ederek sürecin hassasiyetine dikkat çeken Erdoğan’ın şu uyarılarda bulunduğu belirtildi: “Bunun siyasetiyle elbette ilgileneceksiniz. Sivil siyaset ayağını elbette yürüteceksiniz. Ama sürece zarar verecek bir açıklama yapmaktan kaçının. Konuştuğunuz her kelimenin bütün anlamlarını düşünerek konuşmanız gerekir. ‘Terörsüz Türkiye’ amacımızın başarıya ulaşacağını ve Türkiye’nin bu terör belasından kurtulacağını düşünüyoruz. Bu sürecin çok hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. Terör örgütünden bir an önce kendisini feshetmesini bekliyoruz. Yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Olması gerektiği gibi silahları bırakmayıp, gereğini yapmazsa bizim teröre karşı mücadelemiz zaten sürüyor ama buna devam ederiz, hız veririz.”

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Saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ilettiği de aktaran Erdoğan, İstanbul’daki soruşturmayla ilgili de “İstanbul’daki olay yargıyla-belediye arasındadır. Bu bizi ilgilendirmez. Ama gördüğümüz kadarıyla tahminlerin üzerinde bir yolsuzluk var” dedi.