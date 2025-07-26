Terörsüz Türkiye sürecinde yeni infaz paketi

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Terörsüz Türkiye sürecinde yapılacak adımların örgüt üyelerini de içereceğini belirten AK Parti kurmayları, “İlgili kurulun, asker, MİT neyse, silahsızlanmanın tespiti, izlenmesi ve doğrulanması ile beraber bu kişilerle ilgili hukuki durum da gözden geçirilecek” dedi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE ÖZEL MADDE YOK

Yeni paket ile örgütün üst düzey yöneticileri için herhangi bir ek düzenleme yapılması planlanmıyor. Tahliye edildikten sonra yeniden suç işlemesi durumunda ise tekrar cezaevine girilecek. Yine düzenleme ile terör propagandası da suç olmaktan çıkmayacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM

Düzenlemenin diğer terör örgütlerini de teşvik edecek şekilde olması gerektiğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, “TCK’nın genel hükümlerinde örgüt adına işlenen suçlarla diğer eylemlerle beraber onlar aynen diğer terör örgütlerinin caydırıcılığı ve etkin mücadele açısından devam etmeli. Bu genel hüküm tüm terör örgütleri için olacak. FETÖ de silah bırakırsa aynı yöntem. DHKP-C de. Ama FETÖ çok daha istihbarat yapılanması silahı bıraksa da her alanda varlar” değerlendirmesini yaptı.

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HUKUKÇU VE GÜVENLİK UZMANLARI

Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda yer almak için AK Parti Grup Başkanlığı’na bugüne kadar yaklaşık 35 vekilin başvuruda bulunduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yer almasının beklenmediği komisyonda, partiden bir grup başkanvekili yer alacak. Komisyonun ayrıca, hukukçu, güvenlik ve uluslararası siyasette yer alan isimlerden oluşması bekleniyor. Yine, Komisyon’da yer alacak isimlerin belirlenmesinin ardından parti yöneticilerince bugüne kadar ki gelinen süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapılacağı da aktarıldı.