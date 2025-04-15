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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni adım

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#DEM Parti#Yılmaz Tunç
‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni adım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta Beştepe’de kabul edilen DEM Parti heyeti cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Görüşmede hukuki yol haritasının ele alınması bekleniyor.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nden Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile cuma günü görüşeceğini açıkladı. Görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Koçyiğit ile Sezai Temelli de katılacak. Sürecin daha sağlıklı yürümesi açısından İmralı Heyeti’nin gündeme getirdiği bazı talepler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu başlıklarının Adalet Bakanı’yla ele alınması talimatını vermişti.

‘5 MAYIS’ HABERLERİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit dün Meclis’te yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanı ile görüşmeden sonra İmralı’ya gitmek için bir başvuru yapılacak. Bir gidiş öngörülüyor. Takvimi bakanlık netleştiriyor” dedi. PKK’nın fesih kongresini 5 Mayıs’ta Süleymaniye’de toplayacağına ilişkin haberler konusunda ise Koçyiğit, “Böyle bir bilgi elimizde yok. Kamuoyuna yansıyan bir şey de yok. Pervin Hanım hükümetin beklentisi ile Öcalan’ın bu süreci hızla yürütmek istediğinin örtüştüğünü ifade etti. Bu, kesinleşmiş bir takvim olduğu anlamına gelmiyor” açıklamasını yaptı. Koçyiğit şunları söyledi:

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YASAL MESELELER

“Ekimden bu yana Meclis’te hiçbir adım atıldığını görmedik. Meclis’in sessizliği kaygı verici. Adalet Bakanı ile görüşmede bu sürecin yasal meseleleri, ceza infaz hukuku ve diğer başlıklara dair görüş alışverişi yapılacak. Öcalan’ın koşullarının hızla düzeltilmesine, hasta tutsaklara, Ceza İnfaz Yasası gibi bütün ayrımcı yasal sorunlara kadar başlıkları konuşup yol almayı umuyoruz.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#DEM Parti#Yılmaz Tunç

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