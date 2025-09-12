‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde sendikalardan ‘beklenti’ listesi

Haberin Devamı

Komisyon dünkü toplantısında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ile Ahmet Karagöz, TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu dinledi. Birleşik Kamu-İş yönetimi ise davete katılmayacağını belirtti. Memur ve işçi konfederasyonlarından yöneticilerin süreçle ilgili değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

YENİ VE SİVİL ANAYASA

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın: Yeni ve sivil bir anayasa yapılmalı, toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir toplumsal sözleşme oluşturulmalıdır. Terör örgütü, bütün dünya genelinde hangi ad altında olursa olsun, bütün bileşenleriyle silahı bırakmalıdır. Annelerimizin göz yaşı bu sürecin kırmızı çizgisi olmalıdır.

ÜNİTER YAPI KIRMIZI ÇİZGİ

TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı, milletimizin birliği ve beraberliği kırmızı çizgimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları, milletimizin ortak mücadele ile çizdiği, bedelini milletimizin kanıyla ödediği kutsal sınırlardır.

GÜÇLÜ ÖRGÜTLENME ZEMİNİ

KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak: Biz biliyoruz ki çatışmalar bittiğinde emeğin sömürüsü, emekçilerin sorunları bitmeyecek. Ancak örgütlenme ve mücadele zemini güçlenecektir. Kürt sorununun, özgürlük, eşitlik ve dayanışma zemininde çözümü elzemdir.

ÇÖZÜM YOLU DEMOKRASİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Tüm sorunların demokrasi yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir, demokrasi yoksa ekmek de yoktur. Geçmişte olumsuz sonuçlanan kimi girişimler yaşadık ama şimdi başarabiliriz. Demokrasi barışın en sağlam temelidir.

CHP’DEN BİLDİRİ TALEBİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanlığı’ndaki gelişmeleri gündeme getirerek, komisyonun bu konuda bildiri yayınlamasını istedi. Emir, “Bir kayyumlaştırma sürecinden geçiyoruz. Gazlı, coplu, şiddetli bir demokrasi süreci yaşıyoruz. Bütün bunlarla seçmen iradesine darbe vurulmuş oluyor. Bu hepimizin sorunu, Meclis Başkanı’mızın da sorunu. Bunu görmezden, duymazdan gelen bir komisyon düşünemiyoruz” dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KATAR SALDIRISI İŞARET FİŞEĞİ

- Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında Ortadoğu’daki güncel gerilime işaret etti: “Özellikle bu komisyonumuzun yapmış olduğu görevin ne kadar hayati olduğunu hatırlatan en önemli gelişmelerden birisi iki gün evvel Doha’da gerçekleşen İsrail’in saldırısıdır. İsrail aynı gün içerisinde üç egemen ülkeye birden saldırarak, Katar’a, Tunus’a ve Yemen’e saldırarak, aslında bölgedeki saldırgan tutumlarıyla ilgili yeni bazı sinyalleri ortaya koymuştur. Açıkçası bu saldırının gerçekleşmesi, gerçekten artık her birimizi alarme eden fevkâlade önemli bir işaret fişeğidir. Bu saldırıyla İsrail, ‘Ben istediğim ülkede istediğim insanı öldürebilirim’, mesajını çok net bir şekilde vermiştir. İkincisi hiçbir ülkenin egemenlik hakkını tanımadığını bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Böylece bölge halklarının neredeyse tamamına karşı bir düşmanlık ilişkisi içinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gerektiğine inanıyorum.”

