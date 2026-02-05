Terörsüz Türkiye süreci…. Yıldız: ‘Umut hakkı’ raporda

Haberin Devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tahliyesini öngören düzenlemeyle ilgili “Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok, raporda olacak” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin koordinatör yöneticileriyle dün Başkanlık Divanı salonunda 5’inci kez bir araya geldi. Toplantının ardından Meclis Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığı’na sunulacak” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da taslak raporun gelecek hafta komisyonda görüşülüp karara bağlanacağını açıkladı. Yıldız, “Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok, raporda olacak. Zaten AİHM kararlarına uyulduğu zaman, AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Raporda AİHM kararlarına uyulması tavsiye edilecek. Aramızda ciddi bir görüş ayrılığı yok. Süreç çok başarılı gidiyor, 16 ayda aldığımız yol çok değerli bir yol” açıklamasını yaptı. Yıldız, örgütün dağılmasıyla ilgili “teyit” mekanizması konusunda, “Örgütün dağıldığının teyit edilmesi... Bundan şunu mu anlayacağız: Son terörist son silah! Bu anlaşılmaz, o işi yokuşa sürmektir. ‘Z dağında bir terörist var, o yakalanmadan yasa çıkmaz’ diye bir şey olmaz. Teyiti yapacak olan devletin resmi kurumları” görüşünü dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Feti Yıldız’ın “tam mutabakat var” sözlerine şerh düştü. Emir, “Başlık gerçeği tam yansıtmıyor maalesef. Görüntüde de yer aldığı gibi hiçbir konuda tam uzlaşmadığımızı, her konuyu konuştuğumuzu ve partilerin birbirine yaklaştığını ama mutabakat olmadığını ısrarla söylüyorum” dedi.

RAPORDA NELER VAR

Taslak raporda, “Terör sorunu. Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı. Terör örgütünün silahsızlandırılması süreci. Silah bırakanların geri dönüşü ve yargılanmaları. Topluma kazandırma, sosyal entegrasyon. Demokrasi ve hukuk alanında beklentiler” konularında geniş bir politika belgesi oluşturuldu. Sürecin sonuca ulaştırılmasına yönelik yasal önerilerin yer aldığı raporda, lağvedilen PKK açısından üyelerin her birinin yargı sürecinden geçeceği bir tahliye süreci öngörülüyor.

‘BU SAATTEN SONRA ARTIK GERİYE DÖNMEZ’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Şimdi biz çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi aracılığıyla gelip gelmemesi yüce Meclis’in işi. Meclis’te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir, yani buradan bir mutabakatla da geçtiği için kanunlaşması da çok uzun sürmez. Çok uzamaz. Nisan da geç bir ay bana göre” dedi: “Türk milleti karşılığını verdi ve büyük bir kardeşlik içerisinde de bu iş inşallah neticelenir. Yani 16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Artık son. ‘Bu saatten sonra bu iş geriye döner mi?’ Öyle bir şey yok artık, bu iş bitti. Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Ama AİHM kararlarına, AYM kararlarını uymak lazım.”



