Terörsüz Türkiye süreci | Meclis Başkanı Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

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Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönemin kapılarını açacak olan ve bir dizi yasal düzenlemeyi içerecek adımlların atılması için siyasi turuna başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin görüşmesi başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş aynı zamanda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşecek.

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan’ın Meclis’ten aktardıkları şöyle:

Başkent Ankara’da artık gözler Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal adıma çevrilmiş durumda. Yaklaşık 1 ay kadar önce hükümet kanadından Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımların atılacağının sinyali verilmişti ve yasal düzenlemeler işaret edilmişti.

Yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar hem bakanlıklar hem de siyasi partiler nezdinde devam ediyor. Çalışmalar artık olgunlaşma aşamasına yaklaştı.

İşte bu kapsamda Meclis’te birtakım ziyaretler gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis’te siyasi partilerin temsilcileri ile bir araya gelecek. Yasal düzenlemeye ilişkin görüşler alınacak.

Yasal düzenleme kimleri kapsayacak? Nasıl bir çerçeve çizilecek? Terör örgütü PKK mensuplarına idari tedbir mi uygulanacak ya da etkin pişmanlık hükümleri olacak? Ya da kayyımlara ilişkin herhangi bir süreç olacak mı? Topluma entegrasyon nasıl gerçekleşecek? İşte tüm merak edilen soruların cevaplarını yasal düzenlemede göreceğiz.

Yasal düzenleme Meclis Başkanlığına sunulmadan evvel Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle görüşüyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanı Efkan Ala, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmüştü. Artık gözler bugün atılacak adımlarda.

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