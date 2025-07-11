Terörsüz Türkiye süreci evlat nöbetindeki anneleri umutlandırdı! Vatandaşlardan da tam destek geldi

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Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 384 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 139 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 62 aile çocuğuna kavuştu. Aileler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında Irak’ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütü PKK üyesinin bugün silahlarını yakıp imha etmesinin umutlarının arttırdığını söyledi.

1 Haziran 2015’te 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetine katılan Mevlüde Üçdağ, “Umudumuz var. Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması demektir. Burada çocuklarımızı dört gözle bekliyoruz. Bu cansız fotoğraflara değil, çocuklarımıza sarılmak istiyoruz. Çünkü biz burada 6 yıldır mücadele verdik. Zafer annelerin olacak ve biz de çocuklarımızı öpüp sarılacağız. Oradan gelen çocuklar hepimiz için umut oluyor” dedi.

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2011 yılında 22 yaşındayken dağa götürülen oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Sariye Tokay ise, “6 yıldır biz burada eylem yapıyoruz. PKK bugün silahı bıraktı ve inşallah eylemimiz sonuç verdi. Çok sevinçliyiz. İnşallah anne ve babalar evlatlarımıza kavuşuruz. Umudumuz var, inşallah evlatlarımıza kavuşuruz” diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından bir grubun silah bırakması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, süreci başlatarak destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi. Yaşanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Her kesimden vatandaşın desteklediği barış süreci ile turizm, sanayi ve hizmet sektöründe ülke genelinde büyümenin yaşanacağı belirtildi.

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Vatandaşlar, barış sürecini desteklediklerini, örgütün silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Batman halkı 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi. Kent genelinde vatandaşlar, kahvehanelerde silah bırakma anlarına tanıklık ederken, barış ve kardeşlik çağrısında bulundu.

Sürecin ülkeye huzur getirmesini temenni eden Batmanlılar, sürecin bozulmadan devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi.

"40 YILLIK BİR SAVAŞ SONA ERDİ"

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Vatandaş Orhan GünerEkonomi ve istihdam açısından halkımız refaha kavuşsun. Doğu ve Batman halkı olarak bu süreci destekliyoruz, bu savaşın bitmesi bizi çok sevindirdi" dedi.

Zahir Durmaz isimli vatandaş da süreci olumlu karşıladığını belirterek, "İnşallah hayırlı olur. Hepimiz barışı istiyoruz. İnsanlar ölmesin, herkesin bir ailesi var. Bu süreci içtenlikle destekliyoruz. Temennimiz sürecin olumlu sonuçlanması ve bozulmamasıdır. Tek dileğimiz barışın daim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Şeref Göymen adlı vatandaş ise, "Bu süreci başından sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Bu süreci başlatanlardan Allah razı olsun. Hükümetimize ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bu süreçten sonra kalkınmanın artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Mazlum Uğran da, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bu süreci bir vatandaş olarak destekliyorum. Kardeşlik ve beraberlik önemlidir. Birlik olduktan sonra dışarıdan hiçbir güç bizi bölemez. Türkler ve Kürtler kardeştir. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli’ye Batman’dan teşekkürlerimi iletiyorum. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.