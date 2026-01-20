‘Terörsüz Türkiye’ süreci de hızlanır

Haberin Devamı

2013’te yürütülen çözüm sürecinin sonuçsuz kalmasında Ayn El Arap’taki (Kobani) çatışmalar önemli ölçüde etkili olmuştu. Meclis’teki süreç komisyonunun çalışmalarında da Suriye’deki gelişmeler ve 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasının kilit önemde olduğu belirtilmişti. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor yazımına geçtiği aşamada Suriye’de anlaşmaya varılması, yeni bir bölgesel krizin önlenmesi açısından olumlu bulundu.

BEŞTEPE RANDEVUSU BEKLEMEDE

Kurduğu PKK terör örgütünü lağveden Abdullah Öcalan da hafta sonu görüştüğü DEM Parti heyetine, Suriye’de yaşananları “süreci baltalama girişimi” olarak değerlendirmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da süreç komisyonunun çıkaracağı rapor için partilerin koordinatör yöneticileriyle dün yeniden bir araya geldi. Komisyonun bir ortak raporu gelecek hafta çıkarması hedefleniyor. Bu rapor, PKK’lıların tamamının silahlarını bırakması ve örgütün bütün bileşenleriyle Türkiye için tehdit olmaktan çıktığı teyit edildiğinde çıkarılacak yasa tekliflerine kaynak olacak.

Haberin Devamı

AK PARTİ: SÜREÇLER ENTEGRE

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ iki sürecin “eşzamanlı yürütüldüğünü” vurguladı. Âlâ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, terör koridorlarına izin vermeden sahadaki gerçekliklerle çözüm arayışlarını eşzamanlı yürütebilen dünyada eşine az rastlanır bir süreci başarıyla yürütmüştür. Bu, Türkiye’nin öncülük ettiği bölgesel barış ve güvenlik vizyonunun da somut bir tezahürü olacaktır. Bu süreç, Suriye’nin yanı sıra bölgenin tamamının geleceğini etkileyecek tarihsel bir fırsat penceresi” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iç içe süreçlerdir; birbirinden ayrılamaz. SDG/PKK’nın ‘terörsüz bölge’ hedefine suikast ve terörsüz Türkiye hedefini akamete uğratma girişimi, Suriye yönetiminin terörle mücadele operasyonlarıyla engellenmiştir. SDG’nin ‘Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge’ ilkemizi hedef alan ‘darbe girişimi’ durdurulmuştur” mesajını paylaştı.

KANDİL’DEN GELENLER ÇIKIYOR OLMALI

Haberin Devamı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın “Anlaşmaya baktığınızda Türkiye’nin beklentilerinin çok büyük oranda karşılandığını görüyorsunuz” dedi: “Haberler şu an itibarıyla iyi. Kandil’den gelen gruplar muhtemelen şu an çıkış yapıyorlardır. Böylece Suriye’deki PKK varlığı son bulmuş olacak. Geriye sadece YPG kalır. Onların da her biri bireysel olarak gidip Suriye ordusuna katıldığında bunların hiçbiri kalmamış olacak. Biz Terörsüz Türkiye sürecinin de terörsüz bölge süreciyle entegre şekilde yürüyeceğini söylüyoruz. Bu coğrafyada en güçlü aktör -kim ne derse desin- Türkiye’dir. Türkiye’ye rağmen Amerikalılar bir şey denediler, yürümediğini gördüler. Rusya da gördü; İran da çıkmak zorunda kaldı.”

Haberin Devamı

MHP: ENGEL KALKMIŞ GİBİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye’deki gelişmelerin rapora olası etkisiyle ilgili, “Lehe olur olsa. Yani lehe yansıması olur; kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu; o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. (Çalışma) En kısa zamanda biter, bu ay içinde biter” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “Bölgede silahların susması aynı zamanda Türkiye’ye olumlu yansıyacak gelişmelerdir” görüşünü dile getirdi.

DEM Parti ise Suriye’deki gelişmelerin nereye varacağı ve Türkiye’deki sürece etkisine dönük yorum yapmak için erken olduğunu savunuyor. Parti, yetkili kurullardaki değerlendirmenin ardından açıklama yapacak.