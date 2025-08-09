"Terörsüz Türkiye... Psikolojik bir eşik daha aşıldı"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı’nda özetle şunları söyledi:

“40. yılınızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm işadamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış, devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor. DEİK bugün devasa çınara dönüştü.

Özal’ın yadigarı olan DEİK’i güçlü biçimde destekledik. Dünyanın neresinde olursa olsun işadamlarımıza, yatırımcılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz.

MİLLİ GELİR İLK KEZ TRİLYON DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Dış ticarette yine rekorlara imza attık. 28 Mart’ta 2 milyar 64 milyon dolar ile günlük mal ihracat rekoru kırmıştık. 2025 yılı Temmuz ayında ise 25 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatını gerçekleştirdik. Dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış, 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 sonunda milli geliri 230 milyar dolar olarak devralmıştık. 23 yılda 6 kat artırdık. Bu, Türkiye ekonomisinin farklı bir lige yükseldiğinin ifadesidir.

SAVUNMA SANAYİİMİZLE 180 ÜLKEYE ERİŞİM

2002’ye göre sadece rakamlarda ciddi artış olmadı. Dış ticaretimizin yapısı da dönüşüme uğradı. Hem ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı yükseldi hem de ihraç ettiğimiz ürünler çeşitlendi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 101 milyar doları aşarken ihracatımızdaki payı da yüzde 41’e çıktı. Savunma sanayiimiz 7.15 milyar dolarlık ihracat ve 180 ülkeye erişimle gurur kaynağımız oldu. Otomotiv sektörümüz 37 milyar doları aşkın ihracat hacmiyle Avrupa’da 4’üncü, dünyada 12’nci sıraya yerleşti.

İLK TOPLANTIDA YAPICI MESAJLAR

Terörsüz Türkiye’de bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM’de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda adım attı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsilcilerin ilk toplantıdaki yapıcı mesajları memnuiyetle karşıladık. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye’nin bu oyunları bozacak adımları atması devlet aklının gereğidir.

BÖLGEMİZDE ARTIK TERÖRE YER YOK

Terörle hiçbir yere varılamayacağı, bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığı daha net görülüyor. Etrafımızı saran bu ateş çemberinden özellikle mevzi kazanımlarla değil, stratejik bir yaklaşımla birbirimize güvenerek, inanarak çıkabiliriz. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. Zarfımız birlik, mazrufumuz kardeşliktir. Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek, güçlü irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz.”

HERKESTEN BU ADIMA DESTEK RİCA EDİYORUM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine destek istedi: “Terör sivil siyaseti yıllarca esir aldı. Dış politikadan toplumsal hayata kadar her meselede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisi ile değil kardeşliği ile de demokrasi ile de müşerref olacağız. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum.”

TÜRKİYE BARIŞ MASALARININ ARANAN AKTÖRÜ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Gazze’deki soykırımla başlayan ardından İsrail’in Lübnan’a, Yemen’e, İran ve Suriye’ye saldırmasıyla artan jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz, ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarına prim veriyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Yüzünü ülkemize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye’de 10 yıl boyunca bunu yaptık, Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bunu yaptık. Libya’dan Karabağ’a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık. Kendi ülkesini Batılı televizyon kanallarına şikâyet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Rakiplerimiz dahi Türkiye’den övgü ile bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörüdür. Bugün Türkiye kendisine inanıyor, güveniyor ve hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.”

ÖDÜL VERDİ

- “Ustalara Saygı Ödülü” bu yıl Emre Aykar, Halim Mete, 2017’de vefat eden İbrahim Çağlar, 1993’te vefat eden Dr. Nejat Eczacıbaşı’na verildi. İbrahim Çağlar’ın ödülünü oğlu Mehmet Çağlar, Dr. Nejat Eczacıbaşı adına verilen ödülü ise oğlu Bülent Eczacıbaşı teslim aldı.