"Terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz"

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Meclis’te görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret eden Kurtulmuş, güncel sorular üzerine şunları söyledi:

“Henüz işin çok başındayız. Burada beklediğimiz, hedeflediğimiz şey; tam manasıyla birlik ve kardeşliğin temin edilmesidir. Bunun yolu da terörsüz bir Türkiye’nin inşa edilmesidir. Bunu da bir partinin ya da hükümetin meselesi olmanın ötesine taşımak mecburiyetindeyiz. Bu, Türkiye’nin ortak sorumluluğudur.

Süre vermek doğru değil ama burada öncelikle İmralı’dan terörün bitirildiğine dair açıklamanın gelmesi. Ama uymayıp biz bu terör faaliyetlerine devam edeceğiz diyenler olursa onlara karşı da Türk devleti gerekli her türlü tedbirini alma durumundadır. Dolayısıyla ciddi bir süreç, çok büyük sorumluluklar gerektiren bir süreç, aynı zamanda riskleri de barındıran bir süreç.

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Geçen seferki şartlar bambaşkaydı. O süreci provoke eden çok sayıda dış unsur vardı. Siyasi kararlar eğer alınacaksa bunun yeri tabii ki TBMM’dir.”