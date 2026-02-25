‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Hedefimize ulaşacağız

Haberin Devamı

BEŞTEPE’deki iftarda polis, jandarma, Sahil Güvenlik personeli ve Güvenlik Korucuları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Milletimizin dirliği aynı zamanda milletimizin birliğidir. Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarı da aslan payı sizlerindir.

BİZİM DE HESABIMIZ VAR

86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer ay yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Hemen her gün yeni bir krizin ve gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her hamlemizi incelikle planlıyor, her adımımızı dikkatle atıyoruz. Her hesaba karşı bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesiyle, ince bir siyasetle, çok iyi planlanmış bir stratejiyle yapıyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü ve kabul ettiği üzere Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir. Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi süratle inşa ediyoruz. Hamdolsun bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye’nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu o kadar güvenli. Kuzey ne kadar emniyet içindeyse güneyi o kadar emniyet içinde. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde artık çobanlar koyun otlatıyor. Yerli yabancı turistler geziyor. Güven ortamı güçlendikçe buna paralel olarak yatırım artıyor, istihdam artıyor. Esnafın, tüccarın, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar’da olduğu gibi yıllarca atıl kalan petrolümüzün, doğalgazımızın ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor. Yaklaşık yarım asır boyunca yürüyüşümüzün sekteye uğradığı, milletimizin kardeşliğini zehirleyen, ekonomimize 2 trilyon doları aşan ağır bir fatura yükleyen terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni farketmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Türkiye, Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd olsun artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor.

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyoruz. Ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek bir şekilde yazdırıyoruz. Bir yanda askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı, güvenlik korucusuyla devletimizin güvenlik kuvvetleri; diğer yanda milli iradenin tecelligahı olan gazi Meclisimiz.

Haberin Devamı

BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Öte yanda dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakımız ve elbette attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde varılan nokta sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti ve kalbimizin en mutena köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin destansı mücadelesinin eseridir. Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet bundan sonra da sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacak masum ve mazlumların umut adresi olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye’ye inşallah beraberce vasıl olacağız.”

Haberin Devamı

HER BİRİNİZLE GURUR DUYUYORUM

- “Emniyet güçlerimiz yakın tarihimizde başka ülkelerle karşılaştırılmayacak ölçüde çetin mücadeleler vermiş, büyük sınavlardan başarıyla geçmiş maruz kaldığı sayısız itibar suikastine rağmen devletimize yönelik her saldırıyı istiklalimize yönelik her oyunu hamdolsun boşa çıkarmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu, her zaman gurur duyacağımı bilmenizi isterim. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapacak, sizleri her açıdan desteklemeyi inşallah sürdüreceğiz.”