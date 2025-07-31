Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri kimler? AK Parti'nin komisyon üyeleri açıklandı

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TBMM'de kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda üye isimler belli oluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu 3’er milletvekili belirleyecek. TBMM’de grubu bulunmayan HÜDA Par, TİP, EMEP, YRP, DP ve DSP’ye ise 1’er üyelik verildi.

AK PARTİ 21 KİŞİDEN OLUŞAN LİSTEYİ AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyonda görev alacak 21 kişilik listeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerini açıkladı.

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21 kişiden oluşan liste şu şekilde;

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

MHP KOMİSYON ÜYELERİ

MHP’nin Meclis’te kurulacak komisyon için belirlediği üyeler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut

CHP KOMİSYONA KATILACAK 10 İSMİ BELİRLEDİ

CHP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 10 milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

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CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barışı, adaleti ve demokratik mutabakatı tesis etmesi beklenen komisyonda grubumuzu temsil etmek üzere, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirilmiştir."

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DEM PARTİ, HÜDA PAR, YENİ YOL PARTİSİ ÜYELERİNİ AÇIKLADI

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonda Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, üye olarak partisini temsil edecek.

Açıklamada "Komisyonda alınacak kararların; ülkemizin birliğine, kardeşliğimizin pekişmesine ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

DEM Parti üyeleri; Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi.

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Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.