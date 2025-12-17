×
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu grup koordinatörleriyle buluşacak

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Toplantısı#Terörle Mücadele#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 12:01

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonu grup koordinatörleriyle saat 16.00'da Meclis'te bir araya gelecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon grup koordinatörleriyle bugün bir araya gelecek.

