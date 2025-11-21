×
HABERLERGündem Haberleri

'Terörsüz Türkiye' komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplandı! Gözler oylamada...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 11:40

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı gündemiyle toplandı. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada, "MHP adına İmralı'ya ben gideceğim. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" dedi. CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı aldı.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu soru artık yanıt buluyor. Toplantıda İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılması bekleniyor. 

Komisyon toplantısı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da bir araya geldi. Ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından oturum kapalı devam ediyor. 

OYLAMA NASIL OLACAK?

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı’ya ziyaret konusunda da “nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)” aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren “kapalı toplantıyı” kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar “gizli” nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı’nca kamuoyuna duyurulacak. 

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: MHP ADINA İMRALI'YA BEN GİDECEĞİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş' gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yıldız, "Olumlu bir yönde 'tamam' kararı çıkar. Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız; ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz; ama kendi takdirleri. Elbette oy birliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli; ama onlar olmasa da biz gideriz. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahminimce her partiden 4-5 milletvekili olur. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" dedi.

CHP İMRALI'YA GİTMEME KARARI ALDI

CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı aldı.

