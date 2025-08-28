×
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 11:58

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıya eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

Terörsüz Türkiye komisyonu, eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı

'SİYASİ ÇALIŞMALAR AÇISINDAN ÇOK ENGİN TECRÜBELERE SAHİPLER'

Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burayı teşrif eden önceki dönem TBMM başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından çok engin tecrübelere sahiptirler. Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de hayatları boyunca temel meselelerini fevkalade yakından takip etmiş ve çözüm üretmeye gayret sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarına, komisyonumuzun davetini kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. 10 Meclis başkanı bugün burada bizlerle birlikte olacak. 3 Meclis başkanımız sağlık sorunları nedeniyle aramızda olamayacak. Birinci oturumda 5 Meclis başkanını dinleyeceğiz. Kıdeme göre söz vereceğiz; eğer 20 dakika içerisinde görüşlerini bizlerle paylaşabilirlerse çok yararlı olacağını düşünüyorum. Öğleden sonraki oturumda ise diğer 5 Meclis başkanının görüşlerinden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından toplantı, eski TBMM başkanlarının sunumlarıyla devam ediyor.

