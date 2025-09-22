×
'Terörsüz Türkiye' komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Terörsüz Türkiye#Komisyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 12:54

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek. Komisyonda düşünce kuruluşlarının temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun 12'nci toplantısında; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC), Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV), Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri dinlenecek.

