'Terörsüz Türkiye' komisyonu akademisyenleri ve hukukçuları dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve hukukçuları dinleyecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 13’üncü kez toplanacak.

TBMM Tören Salonu'nda yapılacak toplantıya Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcilerinin yanı sıra Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk katılacak.

