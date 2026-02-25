‘Terörsüz Türkiye’ katkısı

Haberin Devamı

Meclis Başkanı, komisyon raporuyla ilgili “Türkiye demokrasisinin başarısıdır” derken, CHP Lideri özetle şunları söyledi: “Biz kimseye hesap veremeyeceğimiz hiçbir işin içinde olmayız, ama mesele tarihi olarak çok önemlidir ve çözülmelidir.

Her şey bir yana Türkiye’de kardeşin kardeşin kanını akıttığı, anaların gözyaşlarının, Kürt’ün, Türk’ün gözyaşının aktığı bir süreç duracaksa bu meselenin çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonra da sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz.”

KURTULMUŞ, ÖZEL’İ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti.