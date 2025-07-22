'Terörsüz Türkiye'ye özel Kardeşlik Türküsü… Devlet Bahçeli istedi Ali Kınık besteledi

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Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sembol bir türkü bestelendi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, müzisyen Ali Kınık’tan Terörsüz Türkiye temasıyla bir türkü hazırlamasını talep etti.
Sözlerini Canfer Balçık’ın yazdığı "Kardeşlik Türküsü"nü Ali Kınık besteledi ve seslendirdi.
"Kardeşlik" temalı eserin, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı belirtildi.
Türkünün, Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonuna kültürel katkı sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.
Türkünün sözleri ise şöyle:
"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"
Birlikte örülmüş yurdun dokusu,
Doğusu, batısı, güney doğusu,
Olmasın kimsenin asla kuşkusu,
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
*
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
*
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara...