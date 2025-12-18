Terörsüz Türkiye için hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye raporu olmuştu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in değerlendirmelerinin ardından raporun son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.

AK Parti’nin hazırladığı raporda özetle şunlar yer aldı:

- Yasal bir düzenleme için temel şart olarak PKK’nın silahlarını bırakmasının devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edilmesi gösterildi. Bu durum, ‘ilkesel eşik’ olarak tanımlandı.

- 3 kritik eşik belirlendi; Kandil’in etkisiz hale getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı’na uyulması, Kandil’in etkisizleşmesinin ardından Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulmaması. Kandil’deki büyük mağaraların temizlenmesi başta olmak üzere insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile örgütün yurtiçi ve yurtdışındaki bütün uzantılarıyla ortadan kalkması gerektiği aktarıldı. Ancak, süreç bu şekilde ilerlediği sürece Meclis’in yasa çalışmasına geçebileceği kaydedildi.

Haberin Devamı

- Atatürk’ün 1928’de Meclis’i devreye sokup buna benzer başlattığı sürece de dikkat çekildi. O dönemde yaşanan ‘Kürt isyanlarının’ ardından Meclis’te af getirildiği anlatılırken, “Bu tür süreçlerin daha önce de denendiğine” işaret edildi.

- ‘Kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetlerin yönetilmesi’ne dair bir başlık yer aldı.

Adalet-özgürlük-güvenlik dengesinin korunması gerektiği anlatılan bölümde, herkesin kullandığı dilde hassas olması, provokasyonlara yer verilmemesi gerektiği konusunda toplumsal hassasiyetin yönetilmesi gerektiği aktarıldı.

Örgütün kendini tam anlamıyla lağvetmesi devletin yetkili mercileri tarafından kesin olarak ilan edildikten ve “Meclis kanun çıkarabilir” dedikten sonra suça karışanlar ve karışmayanlar olarak 2 ayrı başlıkta sınır çizildi. Buna göre, suça karışan PKK’lılar için Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri geçerli olacak.

- Şartların yerine getirilmesinin ardından örgüt üyeliği, örgüte yardım-yataklık ve terör propagandasından kaynaklı işlenen suçlar düşecek.

Haberin Devamı

- Davası devam edenler açısından da kovuşturma düşecek. Bu kişiler, 5 yıl adli takip şartıyla tahliye edilebilecek.

- Dağda olanlar da aynı hükümler kapsamında gelip teslim olabilecek. Bu kişiler de mahkeme süreçlerinden geçtikten sonra adli takibe alınarak her hafta imza verecek.

Dağda olanlarla ilgili kırmızı çizgi “eline silah almayanlar” olacak. Eyleme karışanlar ise örgüt üyeliğinden değil, ancak eylemin türüne göre ceza alacak.

- Cezalarında indirim yapılabilecek, ancak buradaki ölçü “kamu vicdanını rahatsız etmeyecek” nitelikte olacak.

- Örgüt yöneticileri, Türkiye’ye girerlerse doğrudan TCK hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, örgüt üyeliğinden yargılanmayacak ama karıştıkları eylemlerden dolayı ceza alacaklar.

Haberin Devamı

- Bazı siyasi yasaklar kalkabilir. Terörden yatan yaşlı, hasta, engellilerin affedilmesi gibi düzenlemeler yapılabilir.

- Demokratik ve sivil aşamada atılabilecek adımlar da raporda. Seçim Kanunu ve Yerel Yönetimler Kanunu’nun daha demokratikleştirilmesi başlıklardan biri.

Düzenlemelerle, örgüt ortada kalmadığı için terör örgütüne yardım yataklıktan dolayı işlenen suçlar kayyum maddesi de dahil olmak üzere düşebilecek.

- Topluma kazandırma başlığında sosyal ve psikolojik anlamında destek verilmesi gerektiği aktarıldı. Meslek edindirme başta olmak üzere sosyal hayata adapte olmaları konusunda devletin öncülük etmesine vurgu yapıldı.