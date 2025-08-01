Terörsüz Türkiye için görev başına... Komisyon tamam, ilk toplantı haftaya

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendi inisitayifiyle kurulan komisyonun başkanlığını da yürütecek. Kurtulmuş’un daveti üzerine AK Parti’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, YYP’den 3, grubu olmayıp Meclis’te temsil edilen partilerden birer üyelik için isimler bildirildi. Süreci reddeden İYİ Parti komisyona üye vermedi. Demokrat Parti de pazartesi kararını bildireceğini açıkladı. Böylece komisyonun üye sayısı şimdilik 47 oldu.

ÖNCE ADI KONULACAK

Komisyon ilk toplantısını gelecek hafta başında yapacak. İlk toplantıda komisyonun tartışmalara yol açan ismi konusunda da karar alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başlangıçta “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” demiş, ancak sonrasında MHP’li yöneticiler “Kardeşlik ve Dayanışma” olarak değiştirmişti. CHP ise komisyonun adında “Demokrasi” kavramının geçmesini istiyor.

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“Terörsüz Türkiye” ifadesini komisyonun adında istemeyen DEM Parti ise “Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu” ifadesini tercih ediyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “İçinde demokrasinin, adaletin, mutabakatın, kardeşliğin, dayanışmanın; bu kavramların geçtiği isimler elbette bizim de kabulümüz olur. Bütün partiler hiçbir konuda anlaşamıyorlarsa bile, ‘eşit kardeşlik ve demokratik Türkiye’ konusunda konsensüse varırlar diye düşünüyoruz” dedi.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Kurtulmuş, CHP ile vardığı uzlaşma gereği komisyonda temel konularda beşte üç çoğunlukla karar alınacağını açıklamıştı. Ulaşılan üye sayısına göre komisyonda önemli konularda 29 oyla karar çıkması gerekecek. Süreci destekleyen AK Parti, DEM Parti ve MHP’nin sandalyesi tam bu sayıya denk geliyor. Ancak MHP ve DEM Parti’nin katılmadığı konularda AK Parti, CHP’li üyelerle uzlaşma sağlarsa yine 29 barajını aşabiliyor. Komisyon yaz boyunca çalışarak ekim ayına kadar mevzuat taslakları oluşturmaya çalışacak.

CHP’YLE KRİZİ TELEFON ÇÖZDÜ

Komisyona katılım konusunda “eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar” koşulunu öne süren CHP ile yaşanan kriz, Kurtulmuş’un son dakika telefonuyla aşıldı. Kurtulmuş, önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yakın kurmaylarından Grup Başkanvekili Murat Emir’i arayarak komisyonda stratejik kararlarda nitelikli çoğunluğun aranacağını söyledi. Bu telefonun ardından da Özel, komisyona üye vereceklerini duyururken, “Biz komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya, çözülecekse bütün sorunların çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz” dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN ‘TAM MUTABAKAT’ VURGUSU

CHP Lideri Özel, komisyona üyeleri bildirdiği yazıda da “Toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisini” vurguladı.

DEM PARTİ: SİLAHSIZLANMA İÇİN YASAL ZEMİN

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan komisyonda silahların tümden devre dışı bırakılmasıyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler ve hukuki zeminin tartışılacağını söyledi. Doğan, “Masa metaforu üzerinden konuşuyoruz bir süredir. Çünkü bir çözüm arayışından söz ediyoruz, ne için; Türkiye’nin demokratikleşmesi için. Bir silahsızlanma projesi söz konusu. Çözümde yer almak Türkiye’nin ikinci yüzyılında yer almak demektir. Güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var; birbirimizi zayıflatmaya ihtiyacımız yok” dedi.

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İŞTE KOMİSYON ÜYELERİ

Meclis Başkanlığı’na gönderilen listelere göre komisyon şu üyelerden oluşuyor:

* Başkan: Numan Kurtulmuş.

* AK Parti: Abdulhamit Gül (Grup Başkanvekili), Mustafa Şen (Trabzon), Kürşad Zorlu (Ankara), Hüseyin Yayman (Hatay), Cüneyt Yüksel (İstanbul), Sunay Karamık (Adana), Selami Altınok (Erzurum), Kemal Çelik (Antalya), Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır), Mahmut Atilla Kaya (İzmir), Şengül Karslı (İstanbul), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Ayşe Böhürler (Kayseri), Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), Ali Kıratlı (Mersin), Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa), Gökhan Diktaş (Tekirdağ), Burhan Kayatürk (Van), Abdurrahman Babacan (Malatya), Ersan Aksu (Samsun)

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* CHP: Murat Emir (Grup Başkanvekili), Okan Konuralp (Ankara), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır), Türkan Elçi (İstanbul), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Murat Bakan (İzmir), Gökçe Gökçen (İzmir), Salih Uzun (İzmir)

* DEM Parti: Gülistan Koçyiğit (Grup Başkanvekili), Meral Danış Beştaş (Erzurum), Saruhan Oluç (Antalya), Cengiz Çiçek (İstanbul)

* MHP: Feti Yıldız (Genel Başkan Yardımcısı), Levent Bülbül (Sakarya), Halil Öztürk (Kırıkkale), Yücel Bulut (Tokat)

* YYP: Bülent Kaya (Grup Başkanı), Emin Ekmen (Grup Başkanvekili) Mustafa Bilici (Van)

* DSP: Önder Aksakal (Genel Başkan-İstanbul)

* EMEP: İskender Bayhan (İstanbul)

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* TİP: Ahmet Şık (İstanbul)

* HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu (Genel Başkan)

* YRP: Doğan Bekin (İstanbul).