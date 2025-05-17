Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Haberin Devamı

Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: GENÇFEST programı vesilesiyle yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin mihmandarı siz gençlerimizle İstanbul’da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye Yüzyılı’na böylesine dinamik, böylesine birikimli, böylesine ahlaklı bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum.

Gençler, bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri Terörsüz Türkiye’dir. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz.

Şimdi en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Şu gördüğünüz devasa salon bizim eserimizdir, bizim. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye’yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz.

Haberin Devamı

YEPYENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

İnşallah çok yakın bir zamanda Türkiye’yi tam kırk yıldır sırtında taşıdığı bir sıkıntıdan ilelebet kurtaracağız. Bunu da hep beraber yapacağız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi çok daha güçlü yarınlara el birliğiyle taşıyacağız. Bunu başardığımızda Türkiye’de artık yepyeni bir dönem başlayacak. Bu ülkenin gençlerini sarf malzemesi olarak görenler kaybedecek. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, gençleri kışkırtanlar, gençlere sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler. Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak. 86 milyon olacak. Birlik ve beraberliğimiz olacak.