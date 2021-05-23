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Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Terörle mücadelede yeni strateji! Mete Yarar: Nurettin’i ve Kalkan’ı öldürmek arasında fark yok

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En son terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgüte büyük darbe vurdu. Peki bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bu eylemlerin anlamı ne? Terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar yorumladı. Yarar operasyon için, “Duran Kalkan’ın öldürülmesi arasında fark yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye strateji değiştirdi. Terör örgütü PKK'nın artık üst düzeyleri hedefte. Milli İstihbarat Teşkilatı tespit ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getiriyor. Teröristler artık dağda, ovada, şehirde veya herhangi bir yerde rahat değil.

Peki PKK'nın üst düzey hedefleri nasıl belirleniyor, teröristlerin sıkı takibi nasıl yapılıyor? Güvenlik uzmanı Mete Yarar bu operasyonların şifrelerini ve başarıya ulaşma nedenlerini CNN TÜRK’e anlattı.

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