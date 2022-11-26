Terörle mücadele mesajı: Kimse bize ders veremez

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Türkiye’nin Pakistan ile gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde inşa edilen MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi PN MİLGEM PNS Khaibar’ın denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni’ne katıldı.Erdoğan, törendeözetle şunları söyledi: “Kardeş Pakistan’la savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli işbirliği projelerimiz arasında MİLGEM yer alıyor. Projede katkısı olan herkesin işçisinden mühendisine, tüm emek sahiplerini canı gönülden şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

Bu vesileyle, İstiklal Caddesi ve Karkamış’taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizle sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum.

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HER DAMLA KANIN HESABINI SORACAĞIZ

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi, sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını burada tekrar çizmek istiyorum. DEAŞ’la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükunet telkin etmek yerine, hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez.

Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar dün İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de katıldığı törenle denize indirildi.

TÜRKİYE ARTIK ÇOK DAHA BÜYÜK BİR GÜÇ

Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır. Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde, dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Bu noktaya gelmemizde savunma sanayimizin çok önemli katkısı vardır. Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken, bugün bu sayının 750’yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5.5 milyar doları ancak bulurken, bugün 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık. Bu alanda 248 milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yılsonu itibarıyla inşallah 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacaktır.”

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PAKİSTAN’LA HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i dün ayrıca Vahdettin Köşkü’nde de kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu Pakistan’ın, Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri vardır. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk. Oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve demiryoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treniyle afet bölgelerine sevk ettik. Güney Asya’da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan’la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. İkili işbirliğimizin yanı sıra ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan’la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor.”