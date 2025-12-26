Terörle mücadele kapsamında bazı kişilerin mal varlıkları dondurulurken bazılarına yönelik karar kaldırıldı

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçlarını gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin ortadan kalkmasına istinaden 4 kişinin mal varlığının dondurulması kararı iptal edildi.

Bu kapsamda, Sinan Öksüz, Sait Ali Gürsoy, Mehmet Ali Yiğit ve Zouhair Sahloul'un mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

Öte yandan, "Malvarlığının Dondurulması Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçuna giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü FETÖ/PYD bağlantılı oldukları gerekçesiyle Mehmet Uncuoğlu, Enes Uncuoğlu, Salih Kendirkıran ve Esat Malbeleği ile kuruluş yeri ABD olan Vavenza Inc, Coral Port LLC ve Camilson LLC'nin mal varlıkları donduruldu.

DEAŞ terör örgütü iltisakı nedeniyle ise Enver Tursun, İzzet Aydoğmuş ve Mentar Bamja'nın da mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.