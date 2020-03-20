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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

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Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
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SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Mart günü, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP tespit edildi. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak, imha etti.

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