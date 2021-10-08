Teröristlerin saldırısında 1 asker şehit

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

AKAR: 5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor” dedi.

Şehidin acı haberi, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Musa Özköse’nin Ukrayna’da çalıştığı öğrenilirken, anne Selma Özköse, “Oğlum, yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı. Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehit, bugün Samsun’da son yolculuğuna uğurlanacak.