Teröristlerin saldırısında 1 asker şehit

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakise Türkiye dersi Neyi kıyaslıyoruz Bizim tam 4 katımızMiçotakis'e Türkiye dersi! 'Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız'#Yunanistan
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Verstappenden Van Persie ve Sneijder sözleri: Açıkçası Türkiyede...Verstappen'den Van Persie ve Sneijder sözleri: 'Açıkçası Türkiye'de...'#Max Verstappen
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecekCumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti... 3600 ek gösterge neler getirecek?#3600 Ek Gösterge
Fahiş fiyattan o da payını aldı... Çiftçide 1,75 markette 9 TLFahiş fiyattan o da payını aldı... Çiftçide 1,75 markette 9 TL!#Elma
Dev şirkette şok İşlemler durdurulduDev şirkette şok! İşlemler durduruldu#Fantasia
Takıntılı sapık, kimyasal canavar Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandıTakıntılı sapık, kimyasal canavar! Dehşete düşüren ayrıntılar... Ve yakalandı#Avcılar
Türkiye en çok büyüyen 2’nci ülkeTürkiye en çok büyüyen 2’nci ülke#Dünya Bankas
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşıErdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşı#Recep Tayyip Erdoğan
Demirören Medya Lisesi için imzalar atıldı Gururumuz olacakDemirören Medya Lisesi için imzalar atıldı! 'Gururumuz olacak'#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Sosyal medyadaüzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumdaSosyal medyadaüzerine kurulan paradigma resmen iflas etmiş durumda!#Paradigmanın İflası
Emina Jahovicten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde...#Emina Jahovic
Mete Gazozun acı günü Geriye bu görüntü kaldıMete Gazoz'un acı günü! Geriye bu görüntü kaldı#Mete Gazoz
Ruslar Dilana bayıldıRuslar Dilan'a bayıldı#Dilan Çiçek Deniz
PFDK kararları açıklandı Sergen Yalçının cezası belli olduPFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu#Sergen Yalçın
HABERLERGündem Haberleri

Teröristlerin saldırısında 1 asker şehit

#Tayfun Özköse#Terör#Şehit
Teröristlerin saldırısında 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin (24) şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

AKAR: 5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da başsağlığı mesajında, “Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor” dedi.

Şehidin acı haberi, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Musa Özköse’nin Ukrayna’da çalıştığı öğrenilirken, anne Selma Özköse, “Oğlum, yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı. Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şehit, bugün Samsun’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayfun Özköse#Terör#Şehit