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Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu

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Teröristlerin köprü inşaatına tuzakladığı mayın bulundu
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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin köprü inşaatında tuzakladığı mayın bulunarak imha edildi

Uludere ilçesine bağlı Hilal belde belediyesi tarafından yapımı süren köprü inşaatında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayın bulundu. Köprüde çalışanların mayını fark etmesiyle olay jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen güvenlik güçleri, köprünün bulunduğu alanda güvenlik önlemleri almalarının ardından mayınla ilgili inceleme yaptı. İncelemenin ardından mayın, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

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