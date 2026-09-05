Teröristlerin kanlı planları bozuldu

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çil’in (21) yakalanması için çalışma başlatıldı.

PATLAYICI MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında önceki gün İstanbul’un Pendik ve Tuzla ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Berkan Çil, operasyon sırasında kaçarak izini kaybettirdi. Berkan Çil’in ev adresinde arama yapan emniyet ekipleri, yapılan aramalarda patlayıcı bomba yapımında kullanılan kimyasal ve patlayıcı maddeler ile halat ele geçirdi. Patlayıcı maddelerden, Bomba İmha İnceleme ekipleri tarafından incelenmesi için numuneler alındı. Terör örgütü üyelerinin herhangi bir operasyonda polisin bulundukları evin etrafını sarması durumunda intihar etmek için evde halat bulundurdukları öne sürüldü.

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Bunun üzerine şüphelinin yakalanması için çalışmalar genişletildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Çil’in, Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Otogarda önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açan Çil, ekiplerin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi.

Çil ile bağlantısı tespit edilen şüpheli G.Ç., Tuzla’daki ev adresinde yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 200 fişek ele geçirildi.

Çatışma sırasında otogarda bulunan ve yaralanan Tahsin Polat (49) isimli vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.