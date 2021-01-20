Teröristlere ‘Gelin kardeş olalım’ bildirisi

Teröristlerin geçiş güzergahlarına bırakılan bildiride şu maddeler yer aldı: ‘Amerika’nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma’, ‘Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır’, ‘Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor’, ‘Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir’, ‘Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven’, ‘Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa’, ‘Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir.’