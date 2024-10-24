Teröristlere ait mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti.
Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilenler şöyle:
- 10 adet Konkurs tanksavar füzesi,
- 7 adet SA 7B hava savunma füzesi,
- 2 adet mayın,
- 6.000 adet uçaksavar mühimmatı,
- 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatı.