Teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi: İşte ele geçirilenler

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hâle getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME:

▪️10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü,

▪️1 adet el telsizi,

▪️75 adet silah üstü dürbün,

▪️21 adet el dürbünü,

▪️4 adet lazer işaretleyici,

▪️76 adet nişangâh,

▪️150 adet silah monte hamili,

▪️20 adet çatal ayak,

▪️50 adet silah el kundağı,

▪️50 adet silah dipçiği,

▪️6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü,

▪️2 adet led ekran,

▪️1 adet soğutucu,

▪️1 adet fener,

▪️Çeşitli sağlık malzemeleri,

▪️Terör örgütüne ait dokümanlar.