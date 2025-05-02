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Teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi: İşte ele geçirilenler

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#Irak#Pençe Kilit#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 17:32

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.

Kullanılamaz hâle getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME:

▪️10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü,
▪️1 adet el telsizi,
▪️75 adet silah üstü dürbün,
▪️21 adet el dürbünü,
▪️4 adet lazer işaretleyici,
▪️76 adet nişangâh,
▪️150 adet silah monte hamili,
▪️20 adet çatal ayak,
▪️50 adet silah el kundağı,
▪️50 adet silah dipçiği,
▪️6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü,
▪️2 adet led ekran,
▪️1 adet soğutucu,
▪️1 adet fener,
▪️Çeşitli sağlık malzemeleri,
▪️Terör örgütüne ait dokümanlar.

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#Irak#Pençe Kilit#Terörle Mücadele

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