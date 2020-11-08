Teröristin özel fotoğrafçısına gözaltı

Bir ay önce Adana’ya geldiği tespit edilen İbrahim K.’nın yeri teknik takiple belirlendi. Gözaltına alınan İbrahim K., sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim K.’nın, 2016 yılında Kuzey Irak’a giderek bir yıl örgütün kampında kaldığı, burada terörist Duran Kalkan’ın yanı sıra diğer sözde üst düzey yöneticilerin de fotoğraflarını çektiği, ayrıca örgüt bünyesindeki teröristlerin eğitim ve çatışma anlarını fotoğraf ve video çekerek terör örgütüne yakın olan medya kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.