İzmir'de terörist anmasında HDP'li yöneticiye de gözaltı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'un Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki il binasına gelen ekipler, terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı. Sloganlar atarak polise direnen 20 şüpheli, emniyete götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri süren şüphelilerin arasında, HDP İzmir İl Eş Başkanı Çınar Altan'ın da olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen 5 Ağustos Salı günü Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendiği ve bu sırada çıkan silahlı çatışmada aralarında Ulaş Alankuş'un da olduğu bölücü terör örgütü PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapmış ve bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın, aralarında Ulaş Alankuş'un da olduğu 2 teröriste özel görevler verdiğini açıklamıştı.