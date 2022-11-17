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‘Teröre teslim olmayacağız’

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#İYİ Parti#Meral Akşener#ABD
‘Teröre teslim olmayacağız’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, devletin sınır güvenliğine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Akşener, Meclis grubunda “Değil 40, 140 yıl olsa da teröre asla teslim olmayacağız” diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Aziz vatanımızın üzerindeki planlarını terör üzerinden uygulamaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; biz devlet ve millet olarak bölücü terörle 40 yıldır sarsılmaz bir iradeyle mücadele ediyoruz. Değil 40, 140 yıl olsa da teröre asla teslim olmayacağız. Terörle mücadelede sınır güvenliği de çok önemlidir. Devlet hudutlarımıza, namus bilerek sahip çıkmakla görevlidir. Bir teröristin mülteci kılığına girerek dört koca ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşamasına göz yummaz.

EN DOĞAL HAKKIMIZDIR

İktidardan dikkatli sağduyulu ve aklıselim davranmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Yayınlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD’yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı’nın, grup konuşmasında Amerika’yı müttefiklikten çıkaran Cumhur İttifakı ortağının ve tüm bunlar olurken de ‘dostu’ Biden ile Bali’de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Sayın Erdoğan’ın kendi aralarında bir ortak anlayış ile hareket etmelerini beklemek de en doğal hakkımızdır.

POLİSE TEBRİK

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Saldırıdan 24 saat geçmeden faili bulup etkisiz hale getiren kahraman Türk polisimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum. Terörist, PKK/PYD/YPG elinde eğitim görmüş Suriye uyruklu ve Afrin üzerinden ülkemize kaçak girmiş. İktidar sınırlarımızın kevgire dönmesine karşı önlem almak yerine ülkemize sızan terörden sızlanmayı tercih ediyor. Sirk yönetmiyorsunuz.”  

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#İYİ Parti#Meral Akşener#ABD

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