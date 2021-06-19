'Teröre karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk'

SIKILI YUMRUKLARI DİPLOMASİ GEVŞETİR

“Artık siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte STK’lar, iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki mesajlar da dış politikayı şekillendiriyor. Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarındandır. Dönem, sorunların suhuletle çözümünde diplomasiyi dışlama değil, daha fazla devreye alma dönemidir. Sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hâlâ diplomasidir.

BU KURUMLARLA OLMAZ

Uluslararası toplum elindeki tüm araçlara rağmen salgının yıkıcı etkilerini yönetmekte maalesef iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgının dünya ölçeğinde adaletsizlikleri keskinleştirdiğini, zenginle fakir arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Bu kurumsal yapılarla 21. Yüzyıl’da yolculuğumuzu devam ettirmeyiz. Dünya 5’ten büyüktür demeye devam ediyoruz.

DÜNYANIN GÜVENLİĞİNE DE KATKI

10 yıldır 4 milyona yaklaşan Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye’de PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke olduk. DEAŞ’ın Suriye’deki varlığına büyük ölçüde son verip ülkemizle birlikte, Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. DEAŞ’ın 4 bin 500 mensubunu etkisiz hale getirdik. 430 bin Suriyelinin dönüşünü temin ettik. Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye’de istikrar çabalarımızla uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.

PERGELİN BİR AYAĞI...

KKTC’nin iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz’in bir barış, refah ve işbirliği alanı olmasını arzu ediyoruz. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. ABD ve AB ile de olumlu gündem çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Salgında ertelediğimiz 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesine inşallah eylül ayında Türkiye’de ev sahipliği yapmayı arzuluyoruz. Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye’ye sabitleyip diğeriyle Afrika’dan Latin Amerika’ya, Pasifik’ten Asya’ya tüm coğrafyalarda işbirliğini arttırmak istiyoruz.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile kaldıkları otelde görüştü.

EKSEN TARTIŞMALARI HAZIMSIZLIK

Yeni dönemde diplomasimizi yoğunlaştırmamız gereken alanların başında Güvenlik Konseyi’nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Statükodan çıkar sağlayanlar elbette kendilerine asimetrik güç veren bu imkânı paylaşmak istemeyeceklerdir. Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, bu hazımsızlığın işaretidir.

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